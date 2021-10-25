Алексей Данилов отметил, что Россия очень агрессивно относится к Украине как к государству.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность введения визового режима с Российской Федерацией. Он указал, что украинские пограничники и так не пускают некоторых людей.

Об этом Данилов заявил в интервью РБК-Украина.

"Они считают, что Украина - это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное. Это и ситуация с украинским Крымом, и ситуация, связанная с территорией Донецкой и Луганской областей", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, чтобы ответить на вопрос о том надо или нет вводить визовый режим, надо сначала понимать, что Украина от этого получит.

Читайте такжеУкраина "дала совет" ООН по противодействию агрессии России"Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию", - подытожил Данилов.

Как ранее сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировали возможность разрешения иметь двойное гражданство в Украине.

Автор: Анастасия Горбачева