Данилов объяснил, какие плюсы это даст стране.

Украина должна перейти на жесткую президентскую республику, при которой президент будет возглавлять исполнительную власть.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "РБК-Украина".

Чиновник считает, что в Украине на всенародно избранного президента возлагают надежды несмотря на то, что страна де-юре является парламентско-президентской республикой. По такой логике, убежден Данилов, президента следует избирать в парламенте.

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", - заявил он.

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Данилов усомнился, что "без личности можно было сделать рывок вперед" и привел в пример историю Украины.

"Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века", - заявил секретарь СНБО.

Второй президентский срок Зеленского: что известно

Ранее президент, комментируя тему второго срока, говорил, что ему не хватит одной каденции на посту президента. "Я подумаю", - сказал он в мае 2020 года, отвечая на вопрос, планирует ли баллотироваться на еще один президентский срок.

Через год Зеленский заявил, что решение о баллотировании на второй президентский срок в первую очередь зависит от людей.

В августе этого года глава государства отметил, что еще рано говорить о возможном его баллотировании на второй президентский срок, но он хотел бы "кое-какие вещи закончить".

В сентябре Зеленский, выступая перед "слугами народа" в Трускавце, неоднозначно высказался относительно сроков своего пребывания на посту.

Автор: Юрий Годован