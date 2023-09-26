Решение о начале переговоров остается за министрами ЕС, которые официально встретятся в декабре после публичного отчета в октябре о прогрессе Украины в реформах.

Европейский Союз должен начать серьезную волну изменений, чтобы подготовиться к присоединению Украины как страны-члена. Ожидается, что страны ЕС начнут официальные переговоры с Украиной уже в декабре.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мтсцола изданию The Guardian. "Если они движутся быстро, мы должны соответствовать этой скорости", - сказала она.

Отмечается, что решение о начале переговоров остается за министрами ЕС, которые официально встретятся в декабре после публичного отчета в октябре о прогрессе Украины в реформировании судебной системы, обуздании коррупции и открытии рынков.

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"Я ожидаю конкретного результата, потому что худшим сигналом может быть то, что мы поставили этим людям цели и сроки, которых мы сами не можем достичь", - сказала Метсола.

При этом она считает, что нет необходимости ждать вступления в ЕС, чтобы страны-кандидаты могли воспользоваться некоторыми преимуществами членства. В частности, страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатному мобильному телефону в роуминге в ЕС.

"Если мы собираемся расширить роуминг на эти страны, давайте сделаем это. Операторы сетей готовы это сделать", - сказала Метсола.

Также преимуществом, которое можно было бы предоставить странам-кандидатам, - снятие торговых барьеров для бизнеса.

"Предварительное вступление также означает доступ к средствам, доступ к университетам, доступ для студентов, возможность выйти на внутренний рынок, независимо от того, применяем ли мы импортные и экспортные пошлины. Мы годами говорили, что Украина не может быть подключена к европейской электросети. Когда началась война, на это нам понадобились дни. В конце концов, это всегда был вопрос политической воли", - сказала Метсола.

Президент Европарламента предположила, что соглашение также может охватить сельское хозяйство, отметив, что Украина является основным поставщиком птицы в некоторые страны ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. А 1 марта Европарламент поддержал предоставление Украине статуса страны-кандидата.

Брюссель предоставил Киеву официальный статус кандидата в июне 2022 года. Тогда же Еврокомиссия представила Украине рекомендации по внедрению необходимых реформ.

По состоянию на середину июня этого года в ЕС отметили, что Украина выполнила две из семи рекомендаций. В августе в правительстве заявили, что Украина до конца года не сможет полностью выполнить все рекомендации Еврокомиссии, но переговоры о вступлении в ЕС все равно должны начаться в декабре.

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