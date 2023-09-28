По ее словам, случай Украины в этом контексте является прецедентом.

Временная оккупация украинских территорий российскими войсками не будет преградой для вступления в Европейский союз.

"Этот вопрос больше касается того, есть ли воля. Если есть воля - есть путь. Воля есть и это подтверждает решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление, и будущее решение об открытии переговоров о вступлении. Это не просто обещания", - пояснила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на 2nd EU Accession Exchange Forum.

По ее словам, случай Украины в этом контексте является прецедентом, поскольку во время подписания Соглашения об ассоциации Крым уже был аннексирован началась оккупация Донецкой и Луганской областей. Несмотря на это, документ был подписан, а соглашение применили для всей территории Украины в пределах 1991 года с оговоркой относительно регионов, которые не контролируются правительством.

Видео дня

"Поэтому не было ни одного момента, когда мы имели какие-то дискуссии на эту тему в контексте вступления Украины в ЕС", - добавила министр.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Как сообщал УНИАН, после вторжения РФ президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. Уже в июне Украина стала страной-кандидатом.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина почти завершила выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне. Это было необходимо для начала переговоров по вступления нашей страны в Евросоюз.

Вас также могут заинтересовать новости: