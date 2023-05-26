Идея присоединения Украины к Альянсу по западногерманской модели набирает популярность в Европе.

Накануне саммита НАТО партнерами Киева все чаще обсуждается возможность присоединения Украины к Альянсу еще до возвращения всех территорий, оккупированных россиянами - по примеру Западной Германии, пишет The New York Times.

Многие эксперты и европейские лидеры, в частности, премьер Эстонии Кая Каллас, отмечают, что членство в НАТО является "единственной гарантией безопасности для Украины".

"Весь смысл вступления Украины в НАТО заключался бы в том, чтобы убедиться, что Россия больше не нападет на Украину. Потому что мы видели в этой войне, что НАТО является единственной формой сдерживания, которая сработала против России", – отмечает эксперт по вопросам России и Германии Анджела Стент.

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В то же время в Альянсе постоянно акцентируют, что говорить о присоединении будет возможным только после прекращения боевых действий. В Вашингтоне и Западной Европе объясняют эту позицию тем, что присоединение Украины к Альянсу может подтолкнуть Россию к дальнейшей эскалации. Также звучат аргументы, что НАТО не может принять страну, которая находится в состоянии войны.

Однако уже был прецедент, когда НАТО приняло страну со "значительными и нерешенными территориальными вопросами" и формой враждебной оккупации – Западная Германия стала членом Альянса в 1955 году – за десятилетия до объединения страны в 1989 году – даже несмотря на сопротивление СССР.

В некоторых европейских столицах западногерманская модель набирает популярность и рассматривается как способ обеспечить реальную безопасность Украине даже в случае, если не все территории будут деоккупированы.

"Когда Западная Германия присоединилась к НАТО, было то, что можно назвать монументальным замороженным конфликтом. И все же считалось очень важным закрепить Западную Германию в западном альянсе, и поэтому Западная Германия присоединилась. Россияне жаловались на это и говорили, что это очень опасно, но они были бессильны втом, чтобы это предотвратить", – комментирует Анджела Стент,.

Эксперты отмечают, что у присоединения Украины к Альянсу уже сейчас есть немало преимуществ. Если сопротивление украинских сил в конечном итоге приведет к широкомасштабному уходу России и ее поражению, членство в НАТО – с прочными линиями прекращения огня и патрулированием коалицией миротворческих сил Альянса и других стран – стало бы для Украины серьезным рычагом в мирных переговорах с врагом, акцентирует французский эксперт по вопросам обороны Франсуа Гейсбур. Кроме этого, членство в НАТО дало бы основу для восстановления страны после войны, привлечения частных инвестиций и возвращения многих беженцев из-за рубежа.

Вступление Украины в НАТО - что надо знать

В прошлом году в сентябре Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. В мае этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала полномасштабной войны посетил Киев и после визита подтвердил, что в НАТО пришли к согласию в вопросе о присоединении Украины к Альянсу. В то же время он подчеркивал, что если Украина не одержит победу в войне, говорить о членстве в НАТО не будет смысла.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что у Киева есть понимание того, что до завершения войны вступление в Альянс невозможно. В то же время он акцентировал, что на июльском саммите НАТО стремится получить гарантии безопасности от стран-партнеров до присоединения страны к Альянсу. Альтернативы членству в НАТО не рассматриваются, подчеркивал президент.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ожидает от саммита утверждения многолетней программы помощи Украине в продвижении к военным стандартам НАТО.

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