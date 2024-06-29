Валерий Чалый считает, если НАТО не пригласит Украину в Альянс, то стране придется искать другой путь.

Председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый заявил, если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайший год или два, то возможность этого может исчезнуть.

"Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, я думаю, эта возможность для Украины и для НАТО закроется навсегда. Моя позиция обоснована, я могу объяснять, почему, это правда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", - сказал он в эфире Radio NV.

Чалый считает ошибкой "не использовать сейчас [эту возможность] и не дать политически месседж Кремлю". По его словам, на сегодня лидера, который способен принять такое решение, нет.

Видео дня

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона заявила, что по результатам саммита НАТО для Украины важно получить совместное решение стран-членов Альянса о гарантированной военной поддержке.

"На саммит НАТО работаем над тем, чтобы была гарантированная финансовая позиция по военной помощи, чтобы мы не зависели от политических процессов в США, или в другой стране среди союзников. Отдельные решения (должны быть приняты - ред.) по противовоздушной обороне. Сегодняшнее попадание ракеты в жилой дом в Днепре (28 июня - УНИАН) - это очередное свидетельство того, что небо над Украиной должно быть закрыто", - подчеркнула она.

НАТО и Украина - последние новости

Ранее журналисты CNN сообщили, что США и союзники обсуждают, что обещать Украине относительно ее членства в НАТО. В частности официальные лица США и Германии предложили, чтобы альянс во время саммита в следующем месяце пообещал, что у Украины есть "мост" к членству в НАТО.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг рассказали, чего ждут от саммита лидеров Альянса. Известно, что на мероприятии усиление поддержки Украины будет топ-приоритетом для лидеров союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: