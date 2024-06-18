Все внимание на саммите будет приковано к тому, что Альянс делает или не делает в отношении Украины, отмечает издание.

В июле лидеры стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) соберутся в Вашингтоне на саммит, посвященный 75-летию альянса. Он станет возможностью отметить достижения НАТО с 1949 года, и при нормальных обстоятельствах такой подход мог бы быть уместным. Но сейчас не обычные времена, и все внимание будет приковано к тому, что Альянс делает или не делает в отношении Украины, пишет The Hill.

"Вместо того чтобы праздновать свою историю, НАТО должно войти в историю на саммите, направив Украине приглашение вступить в альянс. Приглашение не означает немедленного членства, но оно демонстрирует приверженность", - говорится в статье.

Некоторые члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в альянс, пока она находится в состоянии войны с Россией, поскольку есть опасения, что членство Украины в альянсе приведет к срабатыванию статьи 5 НАТО о взаимной обороне.

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"Но война не означает, что НАТО может сидеть сложа руки и ничего не делать для продвижения Украины к членству на саммите. Существует огромное политическое пространство между повторением устаревших формулировок из предыдущих коммюнике саммита о стремлении Украины к НАТО и немедленным принятием Киева в Альянс. Существует золотая середина, которой следует придерживаться", – пишет The Hill, отмечая, что параллельно с приглашением члены НАТО должны удвоить свои усилия, чтобы вооружить Украину для победы над Россией, а не просто для выживания в войне.

Также издание отмечает, что есть веские основания для того, чтобы направить Украине приглашение вступить в НАТО.

Прежде всего, приглашение Украины в НАТО является логическим завершением того, что Альянс уже обещал в каждом коммюнике саммита, начиная с 2008 года, это просто следующий шаг в процессе, отмечает The Hill.

Перспективы Украины в ЕС также являются примером того, как страна, находящаяся в состоянии войны, может начать формальный процесс вступления в организацию, имеющую соглашение о взаимной безопасности. Статья 5 НАТО также не должна помешать приглашению Украины вступить в альянс на саммите.

Кроме того, уже 12 членов НАТО подписали с Украиной двусторонние соглашения о безопасности, и ведутся переговоры о заключении еще большего числа двусторонних соглашений. Эти соглашения формируют фундамент, на котором будет строиться будущее членство Украины в НАТО, отмечает издание.

Также в статье указывается на тот факт, что за саммитом будут пристально наблюдать как друзья, так и враги США.

"Вместо того чтобы просто управлять событиями, НАТО должна начать их формировать", - говорится в статье.

Как напоминает The Hill, в начале 1990-х годов идея вступления стран Балтии или Польши в НАТО была немыслимо, но сегодня они являются одними из лучших членов альянса.

То же самое можно сказать и об Украине, которая обладает значительными природными ресурсами, имеет много молодых и технологически подкованных специалистов, имеет огромный экономический потенциал, служит житницей Европы и доказала в избирательных бюллетенях и на поле боя, что ее судьба - в Европе, подытоживает издание.

Саммит НАТО в июле и Украина

В июле страны НАТО проведут юбилейный саммит в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину существования альянса. Украина надеется получить официальное приглашение на присоединиться к НАТО во время этого события.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для предоставления Украине приглашения на вступление в НАТО нужен консенсус всех стран-членов, а он еще не достигнут.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина сможет стать членом НАТО только после победы в войне с Россией.

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