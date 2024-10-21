В министерстве иностранных дел страны напомнили о помощи Украине в начале полномасштабной войны.

Польша не получила доступ к тайным приложениям украинского Плана победы, который президент Владимир Зеленский презентовал партнерам.

Об этом в разговоре с PAP рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский. Он заявил, что польское министерство иностранных дел будет обсуждать этот вопрос с Украиной, поскольку Варшава должна быть включена в список стран, которых ознакомили с секретной информацией:

"Мы предоставили Украине военную помощь наиболее важным способом. Когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым".

План победы Зеленского

Напомним, 16 октября президент в Верховной Раде представил стратегию Украины в этой войне. План победы состоит из геополитического, двух военных, экономического и одного пункта безопасности. Также он содержит три тайных приложения.

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Впоследствии Зеленский сообщил, что скрытые приложения не планируют показывать странам, которые пока не могут усилить Украину. Он не видит необходимости передавать эти планы тем, кто не может помочь.

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