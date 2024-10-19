США готовы пригласить Украину в НАТО, - Le Monde

Такую же позицию поддерживают Великобритания и Франция. Зато Германия все еще против.

Президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Великобритании Кир Стармер разошлись во мнениях относительно идеи приглашения Украины в НАТО.

Как пишет Le Monde, четыре лидера стремятся прежде всего скоординировать ответы на план победы, который Владимир Зеленский представил им в последние недели. По мнению украинского президента, цель состоит в том, чтобы позволить его стране изменить баланс сил с Россией и начать переговоры о прекращении боевых действий до 2025 года.

Впрочем, украинский лидер продвигает план победы на фоне российского продвижения на востоке Украины. Пункты плана вызывают серьезные разногласия между Вашингтоном, Парижем, Лондоном и Берлином.

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"Это амбициозный план, касающийся сложных вопросов, по которым нет спонтанного совпадения мнений", - прокомментировал один из западных дипломатов, знакомый с обсуждениями.

Сейчас США и Германия блокируют любые перспективы Украины по вступлению в НАТО, но Франция и Великобритания выступают скорее за.

В то же время, по данным некоторых источников издания, американцы уже не имеют принципиальных возражений против простого приглашения. Как сообщил европейский дипломатический источник:

"Если Камала Харрис будет избрана (президентом США на выборах в ноябре - УНИАН), то вполне возможно, что Байден сможет двигаться в этом направлении в течение переходного периода. Если же это будет Трамп, то аргументация теряет силу, и малейшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию".

Самые оптимистичные собеседники издания считают, что шаг Соединенных Штатов может привести к изменению позиции Германии. Сейчас четыре лидера не могут принимать решения, ведь в альянс входят 32 страны. Турция и Венгрия, вероятно, будут выступать против вступления Украины в НАТО.

Важные новости Украины - что сообщалось о сближении с НАТО

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение на ее землю. Позже - летом этого года, на саммите Альянса в Вашингтоне все государства Альянса подтвердили, что наша страна находится на пути к членству в этом военно-политическом блоке.

Президент Владимир Зеленский в октябре в Верховной Раде презентовал украинцам план победы, и первый пункт документа предусматривает приглашение нашей страны в НАТО. Украинский лидер утверждал, что наша страна достойна стать 33 членом Альянса. По сведениям Белого дома, у союзников по Альянсу пока нет согласия относительно того, чтобы предоставить Украине приглашение.

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