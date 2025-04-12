Политик заявил, что обещание членства Украины в ЕС, как и перспектива вступления в НАТО остаются в силе.

Будущий канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц выступает против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, пока продолжается ее война с Россией. Об этом он сказал в интервью Handelsblat.

"Украина находится в состоянии войны. А страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза. Это касается именно текущего момента", - подчеркнул политик.

Он заверил, что обещание членства Украины в ЕС, как и перспектива вступления в НАТО остаются в силе, впрочем, чтобы этого достичь, сначала должна прекратиться война. Также Мерц предостерег от недооценки устойчивости России.

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"Безжалостное уничтожение людей всегда было частью российской политики. Надеяться, что война закончится сама собой - из-за усталости страны или восстания против режима - вряд ли приходится", - подчеркнул лидер ХДС.

Он добавил, что 6 мая начнет работу новое федеральное правительство, в состав которого войдут ХДС/ХСС и СДПГ. В первые два месяца до летних парламентских каникул планируется усиление контроля границ, увеличение количества депортаций, отмена закона о цепях поставок и сокращение бюрократии.

Политика Мерца в отношении Украины: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Мерц еще до победы на выборах заявлял о готовности дать Украине ракеты Taurus, но при согласии всех европейских партнеров. "Моя личная позиция, как и моей парламентской группы, в том, что мы должны стремиться к поставкам ракет, но только если мы договоримся с европейскими партнерами выработать общую позицию и как координировать эту позицию", - отмечал немецкий политик.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский признался, что намерен просить у Мерца о поставке крылатых ракет Taurus. "Мне кажется, что Мерц - решительный человек. И если не присутствие [миротворческого контингента европейских] войск, я хотел бы попросить у него дальнобойное оружие. Taurus", - сказал Зеленский ряду европейских СМИ.

Недавно Германия выделила дополнительные 3 миллиарда евро на поддержку украинской обороны в текущем году. Этот пакет поддержки обсуждался в немецком парламенте месяцами. Его реализация стала частью соглашения между блоком ХДС/ХСС, СДПГ и Зелеными в рамках договоренностей о новой правительственной коалиции, формируемой по итогам февральских выборов.

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