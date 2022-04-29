Михаил Подоляк отметил, что документ, над которым работают украинская и российская стороны, должен содержать логику выхода из войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление турецкой стороны о скорой встречи президента Украины Владимира Зеленского и представителя РФ Владимира Путина. Он считает, что такие переговоры сегодня не ко времени.

Об этом политик рассказал в интервью "Радио Свобода"

"Я не вижу, что сегодня это можно сделать буквально завтра или послезавтра, как об этом говорит Турция... К сожалению, нам нужно немного подождать. Переговоры двух президентов именно сегодня все же не ко времени. Чуть позже, вероятно, они будут. Но мы хотим, чтобы позиции Украины на этих переговорах были очень и очень мощными. У нас просто президент волевой: то есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как он должен себя вести – как лидер действительно глобального плана. И у него должна быть очень мощная юридическая позиция. Мы должны ее подготовить", - отметил Подоляк.

При этом он указал, что документ, над которым работают украинская и российская стороны, должен содержать логику выхода из войны.

"Прекращение огня на всей территории Украины, отвод российских войск с территории Украины, обмен пленными… То есть там должны быть все пункты, как страны выходят из войны. Понятно, что у нас уже не будет какого-то "договора о дружбе и мире". Но нам нужно зафиксировать позиции, которые будут для России красными линиями, что на территорию Украины ни разу эта страна больше зайти не смогла", - подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но не исключил, что встреча может не состояться.

При этом глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что российская сторона подтвердила, что драфты документов достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственную консультацию между Зеленским и Путиным.

Позже главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что переговоры президентов Украины и России могут состояться после столкновения на Донбассе, в котором Киев настроен на победу.

24 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинская и российская сторона работают над совместной декларацией. Уже 27 апреля турецкий министр обороны Турции Хулуси Акар понадеялся, что встреча президента Зеленского и Путина состоится в "ближайшие дни".

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