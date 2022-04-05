Владимир Зеленский подчеркнул, что на переговорах с Владимиром Путиным позиция Украины должна быть более сильной, чем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но не исключил, что встреча может не состояться.

Об этом сказал президент в интервью журналистам, которое транслировалось во время информационного телемарафона.

Он отметил, что простить за действия российских оккупантов в Украине невозможно.

"Каждая такая трагедия, каждая такая "Буча" будет бить просто тебе по рукам по поводу тех или иных переговоров. Все равно необходимо находить возможности для таких шагов", - сказал Зеленский.

По словам президента, необходимо, чтобы на таких переговорах Украина имела более сильную позицию, чем РФ, поэтому нужно объединение общества, мощное вооружение для нашего государства.

Президент Украины подчеркнул, что "необходимо выбирать шаги".

"Хочется или не хочется – так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров. Вопрос только, насколько ты крепким будешь за столом переговоров. А это зависит именно от этих важных пунктов", – подчеркнул он.

По мнению Зеленского, сегодня считать, что переговоры с Путиным не нужны, - это "самая легкая" позиция.

"Легче всего сказать, что я с тобой не буду говорить. И понятно почему – после того, что вы сделали… Признать их врагом, знать, что это конкретная война России против Украины. Все это признать. Мы считаем, что это геноцид, что все они должны понести наказание за это, и при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться. И при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не потерять свою территорию", - считает президент Украины.

Он подчеркнул, что необходимо ставить себе такую планку по этим переговорам.

"А там будет как будет. Может, так случится, что и не будет встречи. Может так произойти", – сказал Зеленский.

Бучанская резня

Как сообщал УНИАН, 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Россияне убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.

На обочинах лежали тела застреленных женщин, которые оккупанты пытались сжечь.

Мировые лидеры не смогли обойти вниманием зверства россиянин. Действия армии РФ осудили во всех европейских странах и организациях. В связи с этим в ЕС заявили, что готовят новые санкции против России. По данным Financial Times, новые ограничения включают в себя запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей.

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