По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, вопрос встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина - это не вопрос ближайших дней.
Об этом Подоляк заявил в эфире информационного телемарафона.
"Если проанализировать выступления господина Путина..., то мы слышим все те же иллюзии об Украине, те мифы о каких-то там нацистах..., о какой-то войне на территории Украины против НАТО или США за какие-то там ценности... Но, к большому сожалению, РФ еще не избавилась от этих иллюзий, которые дают им возможность продолжать военные действия в Украине", - отметил советник руководителя ОП.
Он считает, что РФ до сих пор имеет для этого ресурс и резерв.
"А когда именно будут переговоры, то я думаю, что это не вопрос сегодня-завтра-послезавтра, это вопрос более отсроченного времени. Это вопрос, когда будет Россия, прежде всего, готова морально воспринять объективный мир таким, каким он есть. Наш президент все же в реальном мире живет, в отличие от российской политической элиты, которая живет в иллюзиях", - сказал советник председателя ОП.
Следовательно, украинская сторона должна подготовить и юридическую, и эмоциональную составляющую переговоров президентов.
"И мы должны ожидать, что Россия все же вернется к реальной оценке того, что происходит в Украине. После этого переговоры двух лидеров состоятся и мы получим определенный результат. Это будет зависеть от позиции украинского президента, когда он будет точно понимать, что РФ уже готова принять адекватную оценку, которую он выложит и с точки зрения документов, и с точки зрения аргументов, и когда РФ будет более адекватно воспринимать мир, что ее окружает", - отметил Подоляк.
Он напомнил, что в случае уничтожения россиянами "Азовстали" в Мариуполе или проведения "референдума" на оккупированных территориях, например, в Херсоне, политическая составляющая переговоров будет автоматически остановлена, однако гуманитарная - будет продолжаться.
"Поэтому президент очень четко отслеживает именно эти позиции: нужно ли Украине политически еще о чем-то договариваться с РФ или нет. Потому что репутация РФ настолько упала, что никто в мире не считает сегодня, что русское слово и слово Путина имеет какой-то вес... и разговаривать с РФ уже никто не хочет, но у нас идет война", - подчеркнул Подоляк.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и объяснил, почему она настолько важна.