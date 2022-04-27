В случае уничтожения россиянами "Азовстали" или проведения "референдума" на оккупированных территориях политическая составляющая переговоров будет автоматически остановлена, однако гуманитарная будет продолжаться.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, вопрос встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина - это не вопрос ближайших дней.

Об этом Подоляк заявил в эфире информационного телемарафона.

"Если проанализировать выступления господина Путина..., то мы слышим все те же иллюзии об Украине, те мифы о каких-то там нацистах..., о какой-то войне на территории Украины против НАТО или США за какие-то там ценности... Но, к большому сожалению, РФ еще не избавилась от этих иллюзий, которые дают им возможность продолжать военные действия в Украине", - отметил советник руководителя ОП.

Он считает, что РФ до сих пор имеет для этого ресурс и резерв.

"А когда именно будут переговоры, то я думаю, что это не вопрос сегодня-завтра-послезавтра, это вопрос более отсроченного времени. Это вопрос, когда будет Россия, прежде всего, готова морально воспринять объективный мир таким, каким он есть. Наш президент все же в реальном мире живет, в отличие от российской политической элиты, которая живет в иллюзиях", - сказал советник председателя ОП.

Следовательно, украинская сторона должна подготовить и юридическую, и эмоциональную составляющую переговоров президентов.

"И мы должны ожидать, что Россия все же вернется к реальной оценке того, что происходит в Украине. После этого переговоры двух лидеров состоятся и мы получим определенный результат. Это будет зависеть от позиции украинского президента, когда он будет точно понимать, что РФ уже готова принять адекватную оценку, которую он выложит и с точки зрения документов, и с точки зрения аргументов, и когда РФ будет более адекватно воспринимать мир, что ее окружает", - отметил Подоляк.

Он напомнил, что в случае уничтожения россиянами "Азовстали" в Мариуполе или проведения "референдума" на оккупированных территориях, например, в Херсоне, политическая составляющая переговоров будет автоматически остановлена, однако гуманитарная - будет продолжаться.

"Поэтому президент очень четко отслеживает именно эти позиции: нужно ли Украине политически еще о чем-то договариваться с РФ или нет. Потому что репутация РФ настолько упала, что никто в мире не считает сегодня, что русское слово и слово Путина имеет какой-то вес... и разговаривать с РФ уже никто не хочет, но у нас идет война", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и объяснил, почему она настолько важна.

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