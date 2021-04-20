По словам нардепа Евгения Шевченко, фракция знала о его поездке в Беларусь.

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что не боится быть исключенным из фракции «Слуга народа» из-за встречи с Александром Лукашенко, легитимность которого Украина не признает.

Об этом нардеп сказал в эфире телеканала "Наш".

"Я всегда заявлял, что если фракция примет решение меня исключить, то это проблема фракции, а не моя. Я не держусь за фракцию", - сказал Евгений Шевченко.

По его словам, фракция знала о его поездке в Беларусь.

"Я руководству фракции докладывал, что я поеду в Минск на встречу с президентом Лукашенко. А там я не знаю - докладывали ли они дальше на Банковую или в МИД... Я считаю, что взаимоотношения с Беларусью, с Казахстаном нам необходимо поддерживать, потому что это связи экономические, дружеские, между людьми. Когда у нас отношения ухудшаются, страдают прежде всего простые люди", - сказал Шевченко.

Нардеп рассказал, что с Лукашенко он говорил о том, как «наладить отношения». Также он отметил, что Лукашенко и вся Беларусь якобы «настроены очень позитивно в отношении Украины».

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"Обид никаких нет (у Беларуси на Украину - ред.)… Это была ознакомительная, душевная беседа", - сказал нардеп.

Также Шевченко утверждает, что своей поездкой в Минск он не нарушал закон "О статусе народного депутата", в котором прописано, что нардеп имеет право на отношения с представителями других государств в рамках своих полномочий.

"Я не нарушаю своих полномочий - не лезу в дела президента, его политику, но экономическая дипломатия - это мой уровень. Меня интересует развитие промышленности, торговых отношений... Здесь свое субъективное мнение по поводу того, что "зрада", пусть все оставят при себе", - заявил Шевченко.

Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.

При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.

После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Фракция "Слуга народа" обсудит поведение депутата Евгения Шевченко на ближайшем заседании.

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Автор: Денис Прядко