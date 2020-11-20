23 ноября Высший совет правосудия проведет национальную дискуссию на тему: "Доступ к правосудию: реалии и перспективы".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Решение о необходимости проведения такой дискуссии было принято на заседании Совета адвокатов Украины 17 ноября из-за постоянных препятствований профессиональной деятельности адвокатов, в частности со стороны судей Высшего антикоррупционного суда.

По словам председателя НААУ, САУ Лидии Изовитовой, несмотря на неоднократные обращения в международные институты, органы государственной власти и судейское управление, ситуация не меняется. Поэтому она предложила обратиться в Высший совет правосудия для организации дискуссионной площадки и обсуждения проблем работы судебной системы.

"Обращаемся к Высшему совету правосудия для того, чтобы они, дорожа независимостью судебной власти, начали, по нашей в том числе инициативе, национальную дискуссию по этим вопросам. Этот вопрос касается не только отдельного суда, а всей судебной системы. Все это должно происходить в рамках дискуссии о независимости судебной власти", - отметила Лидия Изовитова.

Высший совет правосудия оперативно отреагировал на обращение НААУ и на 23 ноября организует национальную дискуссию на тему: "Доступ к правосудию: реалии и перспективы". Во время мероприятия обсудят законопроекты № 3711, № 3711-1, № 3711-2, касающиеся реформы судебной системы и законопроект, который разработало Министерство юстиции в свете заключения Европейской комиссии "за демократию через право" (Венецианская комиссия) по законопроекту № 3711.

К участию в дискуссии приглашены судьи, представители органов судейского управления и самоуправления, адвокаты, ученые, члены ведущих профессиональных общественных организаций и ассоциаций, представители органов исполнительной и законодательной ветвей власти, международные и национальные эксперты.

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Автор: УНИАН