Белорусский бюджет не будет получать средства от своих резидентов в Украине.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину Кабинет министров согласовал прекращение действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Как говорится в сообщении, разрыв договора ускорит сворачивание экономических и финансовых связей с Беларусью как государством-союзником России в полномасштабной войне против Украины.

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Благодаря расторжению договора Украина не будет обязана обмениваться с Беларусью информацией по налоговым вопросам.

Белорусский бюджет не будет получать средства от своих работающих в Украине резидентов. Ко всем доходам белорусских резидентов, полученных из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения — 15%, вместо льготной ставки, установленной в год: 10% - на проценты

Кроме того, украинский бюджет не будет терять средства из-за зачисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С первых дней вторжения Беларусь предоставила России свои территории в качестве плацдарма для запуска ракет по украинским городам.

4 октября 2022 года Лукашенко официально признал участие Беларуси в войне против Украины.

В тот же день Лукашенко рассказал, объявит ли Беларусь мобилизацию.

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