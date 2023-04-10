Решение о прекращении действия межправительственного соглашения, подписанного в Минске 22 января 2003 года, поддержали 288 депутатов.

Верховная Рада поддержала прекращение действия соглашения Украины с Беларусью о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.

Об этом сообщил первый замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк. Решение о прекращении действия межправительственного соглашения, подписанного в Минске 22 января 2003 года, поддержали 288 депутатов.

Согласно пояснительной запиской, соглашение определяет юридические и организационные основы обеспечения технической защиты информации, проведения консультаций и обмена опытом по совершенствованию обеспечения этой деятельности.

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Также соглашение предусматривает осуществление сотрудничества в области разработки и использования нормативно-правовых актов, и предоставления услуг по вопросам контроля за состоянием технической защиты информации.

"Выполнение обязательств по соглашению и протоколу украинской стороной несет угрозу национальным интересам Украины, поскольку не гарантирует соблюдение беларуской стороной своих обязательств по принятию необходимых мер технической защиты информации. Учитывая изложенные факты, Украине целесообразно прекратить действие соглашения и протокола", - говорится в документе.

Прекращение действий соглашений с Беларусью - что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре 2022 года Кабинет министров согласовал прекращение действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов. В правительстве отметили, что разрыв договора ускорит сворачивание экономических и финансовых связей с Беларусью как государством-союзником России в полномасштабной войне против Украины.

Ранее в июле Кабмин денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водам. Документ был подписан в Минске в 1998 году и определял порядок и условия плавания судов Украины и Беларуси, осуществляющих перевозку пассажиров и/или грузов, транспортировку плавучих объектов и перегон судов внутренними водными путями.

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