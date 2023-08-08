Во время войны семья депутата покупала элитное жилье, а он из бюджета брал компенсацию за аренду.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует исключение народного депутата Украины Богдана Торохтия из ее рядов и призывает сдать депутатский мандат.

Об этом Арахамия сообщил в Telegram. Он отмечает, что у Богдана Торохтия было время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хотя бы как-то реабилитироваться.

Арахамия не уточняет, о чем идет речь, но, видимо, о журналистском расследовании, в котором выяснилось, что депутат Торохтий с семьей покупал во время войны элитное жилье, в том числе за рубежом.

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Арахамия отмечает, что Торохтий мог хотя бы продать что-то из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны: "Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше так не будет делать", - добавляет он.

Глава фракции "Слуга народа" отмечает, что Торохтий на это не пошел.

"Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, сам он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья", - сообщил Арахамия.

Речь идет о компенсации, на которую имеют право народные депутаты, у которых нет своего жилья в столице. Арахамия требует, чтобы Торохтий вернул полученные деньги в бюджет.

"Он должен сложить депутатский мандат. Я немедленно инициирую его исключение из фракции", - написал Арахамия.

Журналисты провели масштабное расследование против Торохтия

Как известно, 26 июня 2023 года журналисты Bihus.info опубликовали данные расследования против Торохтия. Выяснилось, что его жена в августе 2022 года, то есть во время полномасштабного вторжения России в Украину, приобрела квартиру и помещение в Болгарии в курортном городе Несебр, а еще через несколько месяцев - квартиру и паркоместо в центре Киеве, на Печерске.

Отмечалось, что в августе 2021 года Торохтий женился на Алине Левченко, которая работает советницей на платной основе врио гендиректора ГП "Антонов", входящего в концерн "Укроборонпром".

В расследовании сказано, что, по данным болгарского имущественного реестра, 1 августа 2022-го Алина Левченко приобрела квартиру площадью 58.8 кв. м. и помещение на первом этаже площадью 283.4 кв. м. в жилом комплексе Valencia Gardens в Несебре. Это современный ЖК, расположенный на первой линии моря в новой части города. На территории Valencia Gardens есть бассейн, джакузи, СПА и фитнес-центр, лобби-бар, ресторан, медицинский центр и подземный паркинг. По данным расследования, ориентировочная рыночная стоимость этой недвижимости - квартиры и помещения в Болгарии может составлять около 477 тыс. долл.

Также отмечается, что в октябре 2022-го Алина Левченко приобрела квартиру площадью 68.4 кв. м. в ЖК "Новопечерская башня" в Киеве, а в марте 2023-го паркоместо там же. Рыночная стоимость такой квартиры в состоянии после строителей составляет 114 тыс. долл. Паркоместа - 30 тыс. долл.

Также журналисты выяснили, что Торохтий в целом после полномасштабного вторжения РФ находился за пределами Украины более 90 дней - это примерно три месячных отпуска за полтора года. Благодаря публикациям Алины Левченко в Instagram, журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ.

Также Bihus.Info сообщал, что "поймал" народного депутата Богдана Торохтия на новом авто за 7 млн грн. Машину он также купил во время войны.

Последние скандалы членов фракции "Слуга народа"

Как сообщал УНИАН, это не первый скандал во фракции "Слуга народа" из-за "шика" нардепов во время войны.

27 июля Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепа Юрия Аристова. Он сам написал заявление после скандала с его отдыхом на Мальдивах в военное время.

31 июля стало известно, что нардеп Андрей Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию. Он почти полгода не приходил на заседание в Верховную Раду Украины, но его заметили на отдыхе на Кипре.

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