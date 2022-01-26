Сегодняшняя встреча в "нормандском формате" касались войны на Донбассе и Минских договоренностей, однако стороны также обсудили вопросы деэскалации вокруг Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сегодняшняя встреча в "нормандском формате" стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата" в Париже, отвечая на вопросы журналистов о том, можно ли эти переговоры назвать первым шагом к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

"Сегодня, безусловно, мы обсуждали этот вопрос. И с самого начала встречи я сказал, что сегодня мы встречаемся в такое тревожное время, когда вокруг украинских границ около 100 тысяч российских солдат, и это действительно угроза. Я об этом несколько раз сказал", – отметил глава ОП.

Он уточнил, что сегодняшние переговоры больше касались войны, продолжающейся на Донбассе, Минских договоренностей и других вопросов, которые рассматриваются в "нормандском формате".

"Но я абсолютно четко заявил, что сегодня ожидаем деэскалации не только на оккупированных территориях, а вообще деэскалации вокруг украинских границ", – подчеркнул Ермак.

В то же время он добавил, что этот вопрос подробно не обсуждался, потому что "все дискуссии проходят на разных уровнях, и в этом принимают участие не только страны-участницы "нормандского формата".

"Но я надеюсь, что сегодня даже такой шаг, как поддержание режима прекращения огня - это маленький, но шаг вперед", – подчеркнул руководитель Офиса президента.

Читайте такжеСтолтенберг: призываем Россию вывести войска из Украины, Грузии и МолдовыКак сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, Ермак заявил, что главным результатом встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата" является поддержка всеми участниками устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

Стороны договорились о продолжении диалога и проведении следующей встречи через две недели в Берлине.

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