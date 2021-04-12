Глава МИД заявляет, что Украине нужна практическая поддержка, поскольку вербальных заявлений о беспокойстве к России может быть недостаточно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что направляется в Брюссель за практической поддержкой от стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) на фоне стягивания войск Российской Федерации к украинской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Сейчас все усилия наших партнеров направлены на то, чтобы довести до Российской Федерации недопонимание ее дальнейшей вооруженной эскалации против Украины", - заявил Кулеба.

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"Мы сейчас находимся в той фазе, когда должны быть максимальные вербальные сигналы по всем каналам к Российской Федерации, и Германия и Франция эти сигналы посылают", - отметил министр.

В связи с этим, министр подчеркнул, что задача Украины максимально мобилизовать международных партнеров.

"Но мы должны все с вами понимать, что не дай бог, но может наступить фаза, когда каких-либо высказываний, беспокойства и словесных вербальных призывов к России уже будет крайне недостаточно", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что пришло время говорить о том, какой полезной может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения.

"Мой визит в Брюссель связан именно с этим", - сказал Кулеба и добавил, что со странами-членами НАТО будут обсуждаться "очень конкретные вещи".

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В Брюсселе 13 апреля состоится заседание Комиссии Украина-НАТО при участии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Участники заседания обсудят обострения Россией ситуации безопасности вдоль украинско-российской границы и во временно оккупированном Крыму, а также действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель в день проведения Комиссии Украина - НАТО.

Комиссия Украина-НАТО (КУН) является высшим органом, который принимает решение относительно развития отношений Украины и Альянса и направляет меры практического сотрудничества. Она также является форумом для консультаций между странами-членами Альянса и Украиной по тем вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную заинтересованность.

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Автор: Виталий Саенко