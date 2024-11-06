Верхняя палата парламента России ратифицировала договор о взаимной обороне с Северной Кореей. Об этом сообщают СМИ государства-агрессора.
Издание Bloomberg отмечает, что это произошло на фоне беспокойства США и Европы из-за поддержки Пхеньяном войны правителя РФ Владимира Путина против Украины.
Отмечается, что соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое Путин подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в июне, обязывает обе стороны помогать друг другу, если одна из них подвергнется нападению. Нижняя палата российского парламента ратифицировала соглашение в прошлом месяце, в тот самый день, когда Путин уклонился от ответа, находятся ли северокорейские войска уже в стране.
"Украина, США и Южная Корея сообщили, что около 10 000 северокорейских солдат находятся в Курской области России, где украинские войска оккупировали часть приграничной территории. Украина заявила в понедельник, что ее войска впервые вступили в бой с северокорейскими солдатами после развертывания, которое союзники Киева по НАТО назвали эскалацией войны Кремля", - напоминает СМИ.
Договор о партнерстве между Россией и КНДР
Как сообщал УНИАН, ночью 19 июня российский диктатор Владимир Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Во время визита был подписан договор о партнерстве между РФ и КНДР.
Документ, в частности, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. При этом кремлевский правитель добавил, что Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР".
Впоследствии в Офисе президента Украины отреагировали на новый договор между Россией и КНДР. По словам советника ОП Михаила Подоляка, подписание этого документа является односторонним и наиболее наглым обнулением всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР.
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