По итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына, Северная Корея, кроме поставок оружия в РФ, получила доступ "к многоуровневому сотрудничеству".

Власти КНДР готовы поддерживать усилия Кремля по ведению войны против Украины.

Такое мнение высказала глава Корейской программы Центра Стимсона Дженни Таун в интервью Голосу Америки. "У России есть заинтересованный партнер в виде Северной Кореи, которая готова делать все, что может для того, чтобы поддержать усилия РФ", – сказала Таун, добавив, что для Украины "встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына не сулит ничего хорошего".

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Аналитик отметила, что по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына, Северная Корея, кроме поставок оружия в Россию, получила доступ "к многоуровневому сотрудничеству, в том числе, в военной, экономической, культурной и технологической сферах".

"Речь идет об огромной экономической составляющей, а она для Северной Кореи – самая привлекательная. Они выстраивают экономическое сотрудничество несмотря на санкции, пытаясь создать свою собственную, альтернативную американо-европейской, систему, где Россия играет лидирующую роль. Таким образом вместо того, чтобы Северная Корея рассматривала возможность переговоров с США о снятии санкций, она может вести переговоры с Россией в отношении альтернативного пути для того, чтобы эти санкции обойти", - объяснила ситуацию аналитик.

По мнению Таун, "сам факт того, что Путин сделал Ким Чен Ыну дорогой подарок в виде машин класса люкс – это открытое и наглое заявление о том, как он чувствует себя в отношении введенных санкций".

Поэтому, как отметила эксперт, "любые санкции, которые [США] могут рассматривать в отношении Северной Кореи за поставки оружия России, будут односторонними и их будут придерживаться только США и их партнеры".

"Они не... остановят сотрудничество РФ и Северной Кореей...", – отметила эксперт.

Визит Путина в Северную Корею

В 1961 году Северная Корея и бывший СССР подписали договор, который предусматривал военное вмешательство Москвы в случае нападения на КНДР. На смену этому договору в 2000 году пришел пакт, предлагавший слабые гарантии безопасности.

А 19 июня Путин и Ким Чен Ын подписали договор о партнерстве, включающий соглашение о взаимной помощи в случае, если одна из этих стран столкнется с "агрессией".