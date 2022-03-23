Президент просит Францию помочь с вооружением и подготовить очередной пакет санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент Франции помочь Украине и не финансировать войну.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Так, президент предложил Франции стать одним из гарантов безопасности в Украине и мире.

"Нужны гарантии, что безопасность будет непоколебимой, а войны действительно не будет. И в целом войны будут невозможными. Мы создаем такую систему гарантий, новую систему безопасности, в которой Франция, я верю, будет иметь ведущую роль", - сказал Зеленский.

Также Зеленский попросил почтить минутой молчания память о тысячах убитых украинцев, погибших в результате российского вторжения.

Он призвал парламент Франции помочь с вооружением и подготовить очередной пакет санкций, и не финансировать через французские компании войне в Украине.

"Мы ожидаем от вас, от Франции и вашего лидера, что вы сможете сделать так, чтобы Россия искала мир. Мы ожидаем, что будет восстановлена территориальная целостность, и вместе нам это по силам. Если среди присутствующих есть сомневающиеся, то ваш народ уже уверен", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, во вторник, 22 марта, президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в течение часа говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это был восьмой телефонный разговор Макрона с российским лидером с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Достичь договоренности о прекращении огня не удалось.

Вас также могут заинтересовать новости: