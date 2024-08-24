Дуда намерен позвонить Зеленскому, когда российские войска прекратят оккупацию и вернутся домой.

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что сделает первым делом, когда российские оккупанты будут выходить из Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в шутку отреагировал на его планы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Если кто-то нападает на кого-то, то должен принимать во внимание, что будет бит и понесет потери. Неразумный тот, кто не принимает это во внимание. Но если будет так, что россияне... вернутся домой, будут выходить из Украины. Если будет так, что украинские войска будут атаковать российские войска, которые будут однозначно уходить из Украины, то я первым позвоню Владимиру Зеленскому и скажу: не бомбардируйте их, когда они уходят. Пусть идут домой", - сказал Дуда.

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В этом Зеленский остановил речь Дуды и спросил, а если телефонная линия будет занята и никто не возьмет трубку?

"Ты сам президент и я президент. Так может случиться: ты мне звонишь, а у меня занято", - пошутил Зеленский.

На это Дуда ответил, что будет звонить пока не дозвонится.

Ситуация в РФ

Ранее в издании Bild сообщали, что в России назревает масштабная мобилизация, но диктатор Владимир Путин объявит ее "тихо". Денег в регионах для мобилизации оккупантов практически не осталось.

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