По его словам, проблемы с поставками оружия и принятие новых пакетов помощи нельзя приравнять к молчаливому давлению на Киев.

Ситуация в Украине очень сложная. Киев нуждается в постоянной и бесконечной помощи союзников. Больше всего Украине сейчас нужны боеприпасы.

Об этом в интервью литовскому вещателю LRT заявил президент Польши Анджей Дуда. Он признался, что в последнее время участились предложения, что Украина должна начать мирные переговоры и пойти на уступки. В то же время он не согласен, что проблемы с поставками оружия и принятие новых пакетов помощи можно приравнять к молчаливому давлению на Киев.

"Я прагматично отношусь к безопасности Европы и восточного фланга НАТО. Наши интересы такие же, как и Украины. Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, потому что это признак того, что международное право действует. Россия должна будет его выполнить, выведя свои войска из Украины. Я не слышал разговоров о мирных переговорах. Они точно не происходят в данный момент. Я знаю, что у Владимира Зеленского очень жесткая позиция по защите и отвоевыванию территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина вернула все территории, которые у нее были отобраны", - сказал он.

Переговоры о мире в Украине

11 апреля в сети появилась информация, что турецкие власти передали украинской стороне и РФ свой вариант мирного договора. По сведениям журналистов, в частности, Турция предложила заморозить войну по той линии фронта, которая сейчас существует.

Напомним, Киев выступает за то, чтобы завершить войну по "формуле мира" Владимира Зеленского, в которую входят 10 пунктов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что принципиально поддерживает пункты, которые есть в мирном плане украинского лидера.

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