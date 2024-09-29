Американский сенатор выразил уверенность, что Украина должна не победить, а занять более выгодную позицию для переговоров.

Сенатор-республиканец Марко Рубио выступил в защту кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, заявив, что война РФ против Украины должна закончиться переговорами, а не победой Киева.

"Реальность такова, что война в Украине закончится путем переговоров. Дональд Трамп хочет, чтобы у Киева было больше рычагов влияния в этих переговорах", - прокомментировал ситуацию Рубио, пишет Politico.

Напомним, сам Трамп дал понять, что не будет полностью поддерживать цели Украины, заявив, что нужны переговоры. Кроме того, он дважды избежал ответа на то, хочет ли победы украинской стороны.

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Рубио, который занимает должность замглавы сенатского комитета по разведке, выразил мнение, что на самом деле администрация президента Джо Байдена также согласится, что переговоры - это конечный результат.

"Мы надеемся, что когда придет время, у украинской стороны будет больше рычагов воздействия, чем у российской. Это действительно цель, которую я преследую, и думаю, что именно это пытается сказать Трамп, но он скажет это как бизнесмен", - заявил Рубио.

"Какой будет договоренность, зависит от сторон. Очевидно, что сейчас Зеленский не выйдет и не скажет, как она будет выглядеть", - сказал сенатор.

Он добавил, что США уже вложили миллиарды долларов в усилия по достижению мира в Украине. "Вот на что идут деньги. В конечном итоге, это не бесконечная война, верно?", - подчеркнул сенатор.

При этом Рубио уклонился от ответа на вопрос о том, удовлетворит ли его соглашение о демаркации, предложенное Джей Ди Вэнсом, сказав, что его устроит договоренность, которая положит конец войне и будет выгодна Украине, "что означает, что у них есть свой суверенитет".

"Самое главное - чтобы эти военные действия прекратились и Украина могла вернуться к восстановлению экономики, а люди могли вернуться домой. Я просто хочу, чтобы у них было больше рычагов влияния, чем у Путина", - подытожил Рубио.

Позиция Трампа по войне в Украине

Экс-президент Трамп не рассказывает, как именно предлагает закончить войну, однако западные политики допускают, что он хочет вынудить Украину к территориальным уступкам или замораживанию конфликта.

Трамп по итогам встречи с Зеленским заявил, что война в Украине должна закончиться справедливо. После беседы с украинским лидером, Трамп сказал, что "многое узнал": "Я и президент Зеленский хотим, чтобы эта война закончилась. И закончилась справедливо. Я думаю, что это произойдет в нужное время".

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