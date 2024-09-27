По словам экс-президента США, он встретится с Зеленским в Trump Tower.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что таки встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча состоится в пятницу, 27 сентября, около 09:45 (16:45 по Киеву) в Нью-Йорке, пишет NBC News. По словам экс-президента США, он встретится с Зеленским в Trump Tower.

Не обошлось и без громких заявлений о войне в Украине.

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"Это позор, что происходит в Украине: столько смертей, столько разрушений. Это ужасная вещь. И одна из вещей, которая меня очень беспокоит, – это тот факт, что Европа платит лишь небольшую часть денег, которые платят Соединенные Штаты Америки, а между нами и Россией - океан. А у них его нет", - заявил кандидат в президенты США.

Встреча Трампа и Зеленского: что предшествовало

В СМИ писали, что команда президента Украины Владимира Зеленского во время поездки в США не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. Причиной якобы стало то, что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуры на выборах.

Ранее Трамп отметился несколькими громкими заявлениями об Украине и, в частности, Зеленского. Так, экс-президент США обвинил украинского лидера в отказе заключить соглашение о прекращении войны с Россией и "клевете" на него, поскольку Трамп усилил нападки на Киев накануне выборов в США.

Во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине Трамп обвинил Зеленского в "грязных выпадах" в его сторону. Что именно он имеет в виду, кандидат в президенты США не уточнил.

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