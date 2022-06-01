Он отметил, что все войны заканчиваются в определенный момент за столом переговоров. И эта война закончится так же.

Война в Украине обязательно закончится за столом переговоров.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Войны непредсказуемы, но мы смогли предсказать то, что происходит сейчас. Все войны заканчиваются в определенный момент за столом переговоров. И эта война закончится за столом переговоров", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что это полностью зависит от ситуации на поле боя. "Мы поддерживаем их (украинцев – ред.) я уверен, что политическое руководство Украины принимает тяжелые и серьезные решения во время переговоров и относительно того, на что согласиться, если состоятся эти переговоры", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден заявил, что не намерен давить на украинское правительство, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки. "Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет другим потенциальным агрессорам сигнал о том, что они тоже могут захватить территорию и подчинить себе другие страны. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий", - отметил президент США.

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