По его мнению, то, что можно было сделать оружием, уже сделано.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал к поиску "политического решения" войны в Украине. Такое заявление он сделал, посещая итальянские войска, дислоцированные в Польше, пишет Ansa.

"Война продолжается уже почти два года, и я считаю, что наряду и параллельно с военной деятельностью и поддержкой Украины важно идти по пути, который ведет к политическому решению", — сказал Крозетто.

Он отметил, что военные методы позволили защитить Украину от полного уничтожения Россией и укрепить внешние границы НАТО, заблокировав возможное вторжение россиян. Теперь, по мнению Крозетто, пришло время открыть "дипломатический и политический фронт, чтобы попытаться достичь такого же результата путем мирных переговоров".

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"То, что было до войны, надо восстановить, а то, что нельзя сделать оружием, надо сделать другим путем", – убежден глава Минобороны Италии.

Перспектива мирных переговоров с Россией

Как писал УНИАН, Путин активно посылает на Запад дипломатические сигналы о готовности заключить перемирие и заморозить войну на текущих рубежах. Как рассказали The New York Times информированные источники, Кремль хотел бы заключить определенную сделку до мартовских "выборов" Путина.

Впрочем президент Украины Владимир Зеленский отвергает возможность мирных переговоров с Россией. По его словам, от россиян пока не видно сигналов о желании урегулировать конфликт.

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