Одна из принципиальных позиций Украины заключается в том, что будущее расширенное соглашение о недрах не должно противоречить интеграции Украины в ЕС, отметил министр.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на вопрос, существует ли угроза давления со стороны США, чтобы Украина согласилась на какие-то договоренности. Он отметил, что надо говорить об усилении отношений между Украиной и США, а не о каком-то давлении. Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.

"Следует говорить не о давлении, а о развитии и интенсификации наших отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы видим большой шанс для ускорения усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины", - сообщил Сибига.

Как сказал украинский министр, США и Украина объединены обоюдно стратегической целью по достижению мира, поскольку это соответствует национальным интересам США и интересам трансатлантического сообщества.

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"Мы заинтересованы в дальнейшей интенсификации нашего диалога на всех уровнях, и очень надеемся, что эти усилия приведут к этому желаемому результату достижения справедливого и всеобъемлющего мира", - подчеркнул Сибига.

Соглашение о полезных ископаемых с США

Также он напомнил, что Украина приступила к проработке текста будущего расширенного соглашения о полезных ископаемых согласно внутренним государственным процедурам. По его словам, Украина и США провели первый раунд консультаций.

"И очень важно, чтобы мы вышли на текст, который отвечает интересам двух сторон, который взаимоприемлем. И в этом контексте стоит отметить, что это соглашение, по которому мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в Европейский Союз, и это также наша одна из принципиальных позиций", - подчеркнул Сибига.

Как сообщал УНИАН, 28 марта в МИД Украины по дипломатическим каналам поступил новый текст соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны. Украина настроена на подписание документа, который бы отвечал национальным интересам, как США, так и Украины.

По убеждению Сибиги, соглашение, которое будет предусматривать усиленное присутствие мощного американского бизнеса в Украине - это вклад в инфраструктуру безопасности Украины.

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