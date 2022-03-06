Он подчеркивает, что это не отвечает интересам Европы, если в ближайшие дни не будут применены новые болезненные санкции против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что санкционное давление на Россию должно быть продолжено и на следующей неделе должны быть приняты новые санкции против этой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Я вчера провел ряд телефонных разговоров и сегодня их продолжил, в том числе провел встречу с Государственным секретарем Энтони Блинкеном. И всем очень четко сказал, что мы благодарны за те санкции, которые применены. Они действительно являются беспрецедентными, они действительно уже нанесли беспрецедентный ущерб российской экономике и российским элитам. Но война продолжается. А значит, по состоянию на сейчас эти санкции являются полумерами", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, если Запад остановится на текущем уровне примененных санкций, то "у нас будет трагическая ситуация, когда через полу, через половинчатые меры будут полноценно продолжать страдать и гибнуть украинские граждане, и разрушаться украинские города".

"Поэтому санкционное давление должно быть продлено. На следующей неделе должны быть приняты новые санкции. Мы будем давить на это, мы будем этого требовать. И я призываю вас поддержать наши усилия. Нельзя останавливаться в повышении давления на Россию. Если это произойдет, она выдохнет, соберется с новыми силами и еще сильнее ударит. Это аморально, это не отвечает интересам Европы, если в ближайшие дни не будут применены новые болезненные санкции против России", - подчеркнул министр.

Он добавил, что кровь и страдания украинцев будут не только на руках России, но и тех, кто откажется усиливать давление на Россию.

"Мы сейчас активно работаем с партнерами для того, чтобы усилить санкционный давление конкретными вещами, и сделать последствия этого санкционного давления еще более адскими, чем они есть сейчас", - добавил Кулеба.

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