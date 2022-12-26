Путин надеется "дожать" и одержать победу в этой войне.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин находится в своем иллюзорном мире и не понимает ситуации, которую повлекла начатая им война в Украине. Путин надеется "дожать" и одержать победу в этой войне, впрочем Украина для него – смертный приговор.

Как Подоляк отметил в эфире телеканала FREEДОМ в таком же иллюзорном мире живет российское общество и военные. Но они также понимают, что "все идет не по плану".

"Если бы они жили в нашем с вами мире, то, безусловно, таких эксцессов, таких трагедий, они бы не плодили массу, которую они, к сожалению, устраивают в Украине. Они понимают, что все идет не по плану. Это однозначно. И военные, прежде всего, понимают, что на самом деле у них страна разворована. Они понимают, что второй армии мира и ВПК, которого все должны бояться, не существует. Они понимают, что на Украину нападать точно не надо было, потому что это страна, которая абсолютно точно доведет эту войну до конца, и это будет то, что им категорически не понравится. Они понимают, что исторически они выглядят ничтожно, да, они где-то подсознательно это понимают, потому что, ну, не может быть такого, чтобы ты называл героями подонков, которые пришли на чужую землю и вырезают мирное население", – пояснил советник председателя ОП.

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По его словам, россияне понимают это на уровне подсознания. Однако есть вещи, которых население РФ не понимает вовсе.

"Они не понимают, что неотвратимость наказания – это ключевой элемент существования цивилизации как таковой. И они, естественно, сейчас группируются возле обиды, что им не позволяют убивать и разрушать другую страну, почему им оказывают сопротивление и не становятся на колени", – отметил он.

Советник главы Офиса президента отметил, что россияне лишь делали вид, что они самые образованные, самые начитанные, когда оказались примитивной нацией. В то же время он добавил, что Путин мыслит иначе.

"А вот Путин – это другая природа мышления. Это человек – максимально циничный, который абсолютно точно понимает, что он делает. Он совершенно точно понимает, что он режим, он труслив, как любой трусливый закомплексованный человек. Он очень четко понимает, когда он причиняет кому-то вред, потому что это есть сущность его мышления – причинить кому-то вред. В этом случае для него нет более свирепого объекта для ненависти, чем Украина. Это очень важный параметр", – продолжил Подоляк.

По мнению Подоляка, Путин надеется одержать победу в войне с Украиной за счет мобилизованных, путем обхода введенных против РФ санкций и благодаря лобби, которое сформировалось за много лет.

"Путин считает, что он дожмет. Я, к его большому сожалению, хочу сказать, что слово Украина для него – это смертный приговор", – резюмировал он.

Война в Украине: заявления Путина

Президент России Владимир Путин заявил, что государство-агрессор не отказывается от переговоров. РФ якобы готова обсуждать "приемлемые развязки" войны в Украине.

Кроме того, он назвал новую цель войны против Украины. Глава Кремля заявил, что он пытается "объединить российский народ". По его словам, в основе войны в Украине лежит якобы политика геополитических оппонентов России, которая якобы направлена на "растяжение исторической России".

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