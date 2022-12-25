По словам кремлевского диктатора, Россия не отказывается от переговоров.

Президент России Владимир Путин заявил, что государство-агрессор не отказывается от переговоров. РФ якобы готова обсуждать "приемлемые развязки" войны в Украине.

Такими комментариями кремлевский диктатор отметился в интервью на пропагандистском телеканале "Россия-1". Он заявил: "Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса (войны в Украине, — УНИАН) о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".

В том же интервью Путин заявил, мол, в основе войны лежат намерения геополитических оппонентов РФ, направленные на "растаскивание исторической России". А агрессор стремится к "объединению русского народа".

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Переговоры между Украиной и Россией: последняя информация

В течение последних месяцев войны дипломатические беседы об окончании войны не ведутся. Украина придерживается своей формулы мира из десяти пунктов, куда входит и восстановление территориальной целостности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в середине декабря заявил: "Время от времени российские чиновники делают пустые заявления, говоря, что они, возможно, готовы к переговорам. Никто не должен быть введенным в заблуждение: Россия не изменила свои ультиматумы и до сих пор хочет покорить всю Украину. Чего они сейчас хотят, то это не мира, а паузы в агрессии, чтобы продолжить ее позже. Мы не будем играть в эту игру".

В МВД считают, что впереди Украину ждут еще несколько месяцев тяжелой войны. Однако далее Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров.

По данным The Washington Post, в администрации президента США рассматривают три модели окончания войны путем переговоров. Цель Вашингтона — чтобы Киев был в максимально сильной позиции, когда придет черед дипломатии.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что Путин по-прежнему не готов заключить мирное соглашение. Он считает Украину нелегитимным государством.

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