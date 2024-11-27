По словам дипломата, это могут быть национальные решения, группа стран или коалиция.

Посол Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис заявил, что Вильнюс поддерживает идею Парижа относительно возможной отправки войск западных государств в Украину.

В комментарии "Радио Свобода" он отметил, что если Франция примет подобное решение, то ей не нужно для этого разрешение Альянса.

"Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", - пояснил дипломат.

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В то же время Матульонис признал, что пока отправка западных войск в Украину является "только идеей", по которой у разных стран есть разные предложения. Однако посол предполагает, что эту тему могут снова поднять министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе на следующей неделе.

Западные войска в Украине

В феврале и марте этого года президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал возможности отправки войск в Украину. В частности, на встрече с парламентскими партиями он заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

Венгрия и Германия отвергают идею отправки в Украину войск стран НАТО.

Недавно Le Monde написала, что в Европе возобновились секретные дискуссии об отправке войск в Украину.

"Эти деликатные обсуждения, большинство из которых засекречено, было восстановлено на фоне возможного отказа Америки от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность", - говорится в статье.

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