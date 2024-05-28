Президент добавил, что еще ожидается подтверждение фактов о поставках в РФ оружия от других стран.

Иран открыто поставляет оружие в Российскую Федерацию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Россия в войне против Украины не одна.

"Идет уже открытая поставка оружия от Ирана. Не только дронов, но и ракет. Идут поставки артиллерийских снарядов и ракет от Северной Кореи. И есть некоторые вещи, которые мы видим от наших разведок, но публично сегодня о них не говорим, пока не будет фактов на 100% по поставкам от того или иного государства российскому злу", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

При этом, он сказал, что Украина хочет, чтобы война завершилась справедливо - обязательной победой над Россией.

"Прежде всего, если мы хотим справедливости, а Украина как демократическое государство требует этого от демократического мира, то обязательно Украина должна победить. Но я хочу без громких заявлений: сложно побеждать только оружием. Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно скорее, но справедливо - справедливым миром. А оружие нужно для того, чтобы нас не разрушили до основания, для того, чтобы нас не оккупировали", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия этого хочет с начала полномасштабной агрессии: "Нам надо отбиваться от этого зла".

Президент добавил, что Украина благодарна за решение Бельгии предоставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, и хочет, чтобы такие решения принимали и другие страны. В то же время, как сказал президент, параллельно надо идти дипломатическим путем.

Напомним, вероятно, Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5") для ударов по Украине, сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

По мнению аналитика, это указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Кремля. В самом Иране эти бомбы приняли на вооружение только пять лет назад.

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