По мнению Джейкоба Гейлбрунна, новоизбранный президент США пригласит Путина в Белый дом.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет двигаться к прекращению помощи Украине и навязывать мирное урегулирование с правителем России Владимиром Путиным. Он даже может пригласить его в Белый дом. Такое мнение высказал редактор журнала The National Interest, старший научный сотрудник Atlantic Council Джейкоб Гейлбрунн, сообщает Лига.

Эксперт прогнозирует, что Трамп возьмет движение на прекращение помощи Украине и навязывание мирного урегулирования с Путиным. При этом сейчас действующий глава Белого дома Джо Байден будет пытаться направить больше военной и экономической поддержки Украине.

Гейлбрунн также прогнозирует, что при Трампе-президенте Сенат и Палата представителей будут играть второстепенную роль:

Видео дня

"Если Палата останется за демократами, они смогут поставить Трампа в тупик во внутренней политике, но не во внешней".

Реакция Украины на победу Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США. Он выразил надежду, что вместе с Трампом удастся приблизить справедливый мир в Украине благодаря подходу "мир через силу".

В свою очередь военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан спрогнозировал будущее отношений Киева с Трампом. По мнению аналитика, Украина будет работать с новоизбранным президентом США по его правилам игры.

Вас также могут заинтересовать новости: