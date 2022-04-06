Боррель отметил, что ЕС продолжит поставки вооружения Украине.

Евросоюз не желает поражения Украины в войне и поэтому продолжит поставкивооружения и введение санкций против РФ.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радио COPE.

Поставки оружия Украине

Он заявил, что ЕС должен помогать Украине, поставляя ей вооружение. При этом представитель европейской дипломатии отметил, что Евросоюз должен избежать прямого конфликта с Россией.

"Мы должны продолжать вооружать Украину, не вступая в эскалацию, в которую вовлекается все больше стран. Такого рода конфликты выигрываются оружием и экономическим ослаблением противника", - заявил Боррель.

"Мы находимся в сложной ситуации баланса. Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться в войну. ЕС не военный союз, но я считаю, что мы должны помочь Украине. Мы делаем все, что можем, но не переходя красных линий, чтобы конфликт не распространялся", - объяснил он.

При этом Боррель отметил, что сейчас приоритетом является предотвращение новых массовых убийств мирных украинцев. "Что мы должны сделать, так это предотвратить повторение событий, подобных событиям в Буче. После войны в бывшей Югославии потребовалось много лет, чтобы осудить преступников. Однако их судили в Гааге и приговорили", - сказал он.

Боррель о санкциях против РФ

Относительно санкций Боррель исключил, что на европейском уровне может быть принято решение об эмбарго на российский газ. "Единогласное решение не может быть принято, потому что уже есть страна, а именно Венгрия, которая заявила, что наложит вето на это решение", - отметил Боррель.

Он напомнил, что покупка газа у России - это финансирование убийства мирных жителей в Украине. Он признал, что санкции не послужили предотвращению войны, но они должны дорого обойтись РФ. "А чтобы они дорого обошлись, нужно войти в сферу энергетики. Страны Балтии раньше импортировали много российского газа и больше не импортируют. Однако в одночасье нельзя сократить зависимость от газа на 55% как у Германии. При этом сократить зависимость от российской нефти проще, потому что есть другие ее источники и мы должны начать с этого. Каждый день мы платим миллионы долларов за российскую энергию, и это финансирование войны", - пояснил он.

Боррель о Путине

Также Боррель отметил, что президент РФ Владимир Путин годами предупреждал о своих намерениях, и никто не хотел его слушать. "Мы, европейцы, должны быть готовы признать, что мир, в котором мы живем, опасен", - отметил он. Боррель рассказал, что европейцы полагали, что живут в относительном комфорте и им хотелось верить, что мир за пределами ЕС такой же как их. Однако на деле оказалось, что их мир окружен режимами наподобие российского режима.

"Боррель назвал ошибкой со стороны Германии концентрировать свой импорт энергоносителей из такой страны, как Россия. "Путин предупреждал с 2007 года, а в 2014 году он вторгся в Крым. С тех пор мы заявляем, что энергозависимость от России надо снижать, но с каждым годом мы ее увеличивали", - указал на ошибку Боррель.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, падет ли режим Путина из-за войны в Украине. "Я не могу сказать всего, что знаю, или всего, что думаю. Путинский режим — очень репрессивный и авторитарный. Если вы выйдете на демонстрацию против войны, вы рискуете попасть в тюрьму на несколько лет. Пока война не является громким провалом, это режим с большой выносливостью", - отметил он.

Боррель о войне в Украине

Боррель отверг оправдания Путина по поводу своего вторжения в Украину. "Байден никого не призывал к вступлению в НАТО. Вступление Украины в НАТО не стояло на повестке дня. Путин использует это для оправдания агрессии", - сказал он.

А пока, отметил Боррель, Украине нужно продолжать помогать сохранять сильную позицию против оккупантов. "Все войны заканчиваются прекращением огня, а затем мирным соглашением. Россия пыталась оккупировать Киев, но безуспешно. Она также не изолировала Украину от моря. Что необходимо сделать, так это обеспечить, чтобы Украина вышла на переговоры с РФ с позиции силы", - подчеркнул Боррель.

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