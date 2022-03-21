Президент США проведет двустороннюю встречу с польским лидером Анджеем Дудой.

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден посетит Польшу на этой неделе для обсуждения Украины.

Как отмечается в сообщении Белого дома, в пятницу, 25 марта, Байден отправится в Варшаву, где проведет двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Его поездка состоится на следующий день после того, как он встретится с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза в Брюсселе для обсуждения международных усилий по поддержке Украины после вторжения России.

"Президенты обсудят, как Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис прав человека, вызванный неоправданной и непровоцированной войной России против Украины", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как писал УНИАН, 8 марта стало известно о готовности правительства Польши передать в распоряжение Соединенных Штатов Америки все свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина.

В то же время Польша призвала США на замену предоставить ей подержанные самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями.

В заявлении также говорилось, что польское правительство призывает поступать так же и других союзников по НАТО, которые имеют на вооружении самолеты МиГ-29.

В Пентагоне назвали необоснованной инициативу Польши отдать в распоряжение Соединенным Штатам свои МиГ-29, чтобы в дальнейшем сделать возможной передачу этих истребителей Украине.

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