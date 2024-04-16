Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина не сможет победить в войне без дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки.
Об этом глава государства сказал в интервью для PBS NewsHour.
В частности, у президента спросили, как долго украинские войска смогут продержаться, смогут ли выдержать весеннее российское наступление, если помощь от США не будет возобновлена.
"Я говорю вам откровенно, без этой помощи шансов у нас победить не будет. И надо быть намного сильнее твоего врага. Вот о чем я говорю. Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет, в любом случае, при этой статистике, они будут нас ежедневно толкать назад. Если мы хотим на 100% защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от одного перейти к сопоставимым цифрам - десять к десяти", - подчеркнул Зеленский.
Также у него спросили, поможет ли вероятная помощь от США объемом 60 млрд евро Украине укрепить оборонную стратегию или прорвать российскую оборону.
Как сказал Зеленский, Украине очень сложно, потому что она борется с большой российской армией.
"Они не жалеют людей. Они их не обучают. Они не такие обученные как наши ребята и тому подобное. Но их большое количество. И неограниченное количество людей и большое количество снарядов. Это не их производство. Это было производство Ирана. Они тысячами били нас. Они передавали их 300-350 "шахедов" в месяц. И каждый месяц они применяли по нам такое количество. Скажите мне пожалуйста, как можно было воевать с этими тысячами, если у тебя нет оружия, которое их сбивает?", - заявил Зеленский.
Он добавил, что Россия наносит удары по Украине с самолетов, которые взлетают в небо из оккупированного Крыма. Эти удары наносятся с расстояния более 300 км, и даже 400 или 500 км в зависимости от расположения объекта, в который пытаются попасть россияне.
"Как их можно уничтожить? План очень простой. Он понятен и он есть. Есть конкретное оружие, чтобы идти вперед. И есть конкретное оружие, чтобы защитить небо. И есть конкретные средства, чтобы разблокировать небо, чтобы люди шли вперед. Он есть. И мало того, все партнеры это имеют на руках. Этот план того, что нам технически очень нужно", - подчеркнул Зеленский.
Помощь от США - последние новости
Спикер американской Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) Майк Джонсон планирует внести на рассмотрение отдельные законопроекты по финансированию Украины, Израиля, а также Тайваня, чтобы выйти из тупика вокруг предоставления пакета помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который уже одобрил Сенат.