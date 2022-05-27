Владимир Зеленский отметил, что Москва может спровоцировать увеличение числа ядерных государств

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Он указал, что из-за России в мире может увеличиться число ядерных государств.

Об этом глава государства рассказал в обращении к политикам и народу Индонезии.

"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического, биологического оружия", – заявил Зеленский.

По его словам, такая ситуация может привести к увеличению числа государств с ядерным оружием.

"Если Россия прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным и для себя обрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира — это ничего не сказать", - подытожил Зеленский.

Угроза ядерного удара - что известно

Глава МИД РФ Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем Россия может использовать ядерное оружие против Украины. А заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрожал странам Запада ядерной войной.

По словам Владимира Зеленского, угроза ядерного удара существует. Аналогичной позиции придерживаются президент и генеральный директор Национального американского фонда поддержки демократии Дэймон Уилсон и экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Последний считает, что Путин готов к этому шагу, но боится за себя и собственное окружение.

Сейчас, согласно данным украинской и иностранных разведок, РФ не готовит свои ракеты с ядерными боеголовками. США и Британия уже сообщили России о соответствующем ответе в случае применения ядерного оружия. Однако в РФ и дальше звучат угрозы начать ядерную войну.

25 мая в ООН заявили, что не исключают, что Россия способна применить ядерное оружие в Украине. Его использование считают "в пределах возможного".

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