Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Украина будет защищаться от РФ любой способ, даже задачей ударов по российским складам и базам.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складах и базах российских убийц. Мир это право признает", - подчеркнул Подоляк.
Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на военных объектах в приграничных с Украиной регионах РФ.
Подоляк ранее заявил, что "разоружение Белгородско-Воронежских складов-убийц - абсолютно естественный процесс".
Как ранее сообщал УНИАН, 1 апреля стало известно, что в городе Белгород загорелась нефтебаза. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда сообщил о двух пострадавших в результате пожара - это работники нефтебазы.
Еще одна нефтебаза на днях загорелась в Брянске.
После этих инцидентов произошла еще одна неприятность, но уже в Белгородской области рядом с границей с Украиной загорелся склад с боеприпасами, а жители Воронежа сообщили о двух взрывах.
В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Белгородская, Воронежская, Курская области начинают активно изучать понятия "демилитаризация".