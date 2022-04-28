Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что мировое сообщество признает такое право Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Украина будет защищаться от РФ любой способ, даже задачей ударов по российским складам и базам.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складах и базах российских убийц. Мир это право признает", - подчеркнул Подоляк.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на военных объектах в приграничных с Украиной регионах РФ.

Подоляк ранее заявил, что "разоружение Белгородско-Воронежских складов-убийц - абсолютно естественный процесс".

Как ранее сообщал УНИАН, 1 апреля стало известно, что в городе Белгород загорелась нефтебаза. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда сообщил о двух пострадавших в результате пожара - это работники нефтебазы.

Еще одна нефтебаза на днях загорелась в Брянске.

После этих инцидентов произошла еще одна неприятность, но уже в Белгородской области рядом с границей с Украиной загорелся склад с боеприпасами, а жители Воронежа сообщили о двух взрывах.

В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Белгородская, Воронежская, Курская области начинают активно изучать понятия "демилитаризация".

Вас также могут заинтересовать новости: