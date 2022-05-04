Также в РФ могут придумать и записать информационные сюжеты о каких-то "победах" в войне против Украины.

В Министерстве обороны Украины ожидают, что к 9 мая Российская Федерация может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

"Что касается 9 мая, которое будет праздновать Российская Федерация, понятно, что им надо достичь каких-то результатов... Российская Федерация, если даже не достигнет своих стратегических целей, а она их не достигла по состоянию на сегодняшние день, она эти "победы" может придумать и показать по телевидению. Это для них не является какой-то проблемой", - подчеркнул Мотузяник.

"Но безусловно мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени, и это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но где есть относительное затишье. То есть, мы вполне ожидаем каких - то определенных провокаций или оптимизации обстрелов со стороны российской армии", - сказал спикер.

"То есть, какие "победы" Россия может выдать до 9 мая, я пока сказать не могу, надо следить за ситуацией", - сказал он.

По поводу празднования 8 мая он сказал, что это государственный праздник - это день победы над нацизмом во Второй мировой войне, и в Украине этот праздник будет отмечаться. "Конечно в тех условиях, которые мы на сегодняшний день имеем", - сказал спикер.

Отдельно он добавил, что не владеет информацией, намерен ли РФ проводить парад в Мариуполе на 9 мая.

"Я также, так же как и вы, о ней слышал. Мы обратимся к украинской разведки и послушаем, что она нам про это более подробно может что-то рассказать. Российская Федерацию любит проводить парады. Вы помните в Донецке они уже проводили подобные мероприятия-там парад пленных, или еще что - то придумают", - сказал Мотузяник.

Он сказал, что в Мариуполе Россия продолжает проводить фильтрационные мероприятия, есть факты принудительного вывоза населения на территорию РФ, что является преступлениями.

Напомним, в Минобороны прокомментировали также планы РФ по Молдове.

Вас также могут заинтересовать новости: