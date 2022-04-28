Пушилин считает, что "большое скопление людей" может быть обстреляно.

В "ДНР" "власти" оккупантов отменили парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая.

Об этом заявил "глава" самопровозглашенной республики Денис Пушилин, передает Медуза.

По его словам, такое решение было принято из соображений безопасности. Пушилин уверен, что "большое скопление людей" может быть обстреляно.

Он также отметил, что это было "непростым решением".

Напомним, оккупанты убеждают жителей Херсона выйти на празднование 9 мая, при этом силой разгоняют проукраинские митинги.

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