Советник главы ОПУ отметил, что Москва намерена аннексировать часть юга Украины.

Российская Федерация намерена аннексировать всю территорию Донбасса и юг Украины. В ближайшие дни в Москве могут объявить о захвате этих территорий.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии РБК-Украина

"Я так думаю, они согласились, что победой в этой войне можно будет считать выход на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей, частично, возможно, и Запорожской", - считает советник главы ОПУ.

По его мнению, российские оккупанты могут провозгласить какую-то "Таврическую губернию" и аннексию территорий с российским рублем, выплатами из российского бюджета, обучением в школах, местными администрациями и прочее.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов видит два сценария завершения войны с Российской Федерацией - разделение РФ и смена руководства.

Вас также могут заинтересовать новости: