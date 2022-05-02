Ранее он говорил о войне до 2035 года.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что война Украины с Россией может длиться ближайшие два десятка лет.

Об этом он заявил в интервью Марку Фейгину. При этом Арестович вспомнил, свой предыдущий "прогноз" о войне до 2035 года.

По его словам, сама затяжная война будет не такой, как сейчас, то есть боевых действий, вероятно, станет меньше.

"Война в этом смысле, в цивилизационном. Это не обязательно означает военные столкновения... Оно может быть и до 42-го, только надо понимать, как это будет происходить. И самое главное, что Украины предлагает деятельные механизмы борьбы с этим", - сказал Арестович.

Ранее он говорил, что война может продлиться до 2035 года, за этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения. "Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - отмечал Арестович 10 апреля.

Отметим, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что мирного договора с Россией не может быть - возможна только капитуляция РФ.