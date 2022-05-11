Президент Украины полностью поддерживает подход относительно необходимости ядерного разоружения.

Если лидер той или иной ядерной державы публично допускает возможность применения его страной ядерного оружия, то это должно быть поводом для жесткой реакции и превентивных санкций, поскольку это нарушает международные договоренности.

На этом во время онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Президент напомнил, что неоднократно поднимал вопрос относительно угроз использования ядерного оружия со стороны Российской Федерации, в том числе на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале, незадолго до начала полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский отметил, что Россия не одна в мире озвучивает такие угрозы, а самое страшное - если она будет применять не только угрозы, но и свои ядерные возможности, поскольку это будет сигналом для всех, что так можно.

"Поэтому я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично это говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае... То дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует о том, что уже произошла дискредитация любых договоренностей по неприменению ядерного оружия", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, такая дискредитация произошла после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум, и после публичных угроз применением ядерного оружия.

Зеленский убежден, что за эту ситуацию несет ответственность прежде всего президент России Владимир Путин.

"Потому что не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают Украину, и цивилизованный путь решения любых военных конфликтов, мирного урегулирования. Но, к сожалению, из-за информационной политики их процент в России становится все меньше и меньше", - сказал он.

Президент Украины также отметил, что полностью поддерживает подход по необходимости ядерного разоружения.

"Если мы не контролируем нарушение международного права со стороны той или иной ядерной державы, это означает, что мы с вами не контролируем будущее, даже вероятное применение того или иного ядерного оружия. А если мы этого не можем сделать, нужно ставить вопрос о ликвидации возможности использования определенного оружия, о наличии этого оружия у того или иного государства. Только такой выход", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, российский министр иностранных дел Сергей Лавров вновь высказался о возможном применении ядерного оружия, не став исключать такую возможность.