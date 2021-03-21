По словам Жириновского, России необходимо занимать более жесткую позицию в отношении Киева.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что в ближайшее время возможна провокация на Донбассе.

Об этом сообщает Инсайдер.ua.

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В частности, Жириновский предложил "долбануть по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера", дабы не ожидать провокаций со стороны Донбасса.

По словам Жириновского удар по Украине должен быть нанесен "без объявления войны"

Он также добавил, что России необходимо занимать более жесткую позицию в отношении Киева. Также Жириновский отметил, что факт нападения на Украину будет оправдан тем, что на Донбассе погибли 15 тысяч россиян, а в застенках СБУ по территории всей Украины, якобы держат российских граждан.

Дело против Жириновского в Украине

Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования по уголовному производству в отношении Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ, подозреваемых в финансировании терроризма.

По данным Генпрокуратуры Украины, в Москве в марте-апреле 2014 года Жириновский создал и возглавил организованную группу с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В состав группы вошли отдельные депутаты Госдумы и члены ЛДПР, в частности, руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России.

Кроме того, указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению "ДНР" и обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории Москвы для представительской деятельности.

Как установили в ГПУ, в дальнейшем за счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан РФ, указанная группа под руководством Жириновского, по просьбе главаря террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014 -2017 годов осуществила поставки представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.

По этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 23 августа 2017 года и 27 июня 2018 года Управлением надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генпрокуратуры Украины в отношении Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Инкриминируемые уголовные правонарушения предусматривают наказание на срок от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Коваленко