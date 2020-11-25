Киеву не стоит спешить с возвращением оккупированных регионов из-за болезненных уступок Москве, украинская сторона должна играть в долгосрочную игру.

Недавно в своей статье британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо объяснил, почему последняя война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе может предложить ряд важных выводов для Украины. Ведь Киев до сих пор ищет решение, которое бы позволило покончить с российской оккупацией Крыма и части Донбасса.

Он вполне справедливо указал на провал минских мирных процессов, которые не дали никаких прорывов ни в случае Азербайджана, ни Украины. А также на поразительное превосходство военных технологий 21-го века над технологиями и тактиками 20-го. Но другая важная плоскость, которую Украина должна изучить, - это экономический успех Азербайджана, который подкрепил военную победу страны. Об этом на страницах Atlantic Council пишет эксперт программы по России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Владислав Иноземцев.

Читайте такжеNew York Times: Кремлю дорого будет стоить роль "миротворца" в Нагорном КарабахеВ начале 1990-х годов, когда Армения и Азербайджан вели свою первую войну, каждая из сторон была постсоветской страной с высоким уровнем бедности. Тогда у Баку было относительное преимущество в виде нефтяной промышленности. Но добыча обвалилась на более чем треть в 1986-1994 годах.

За четверть века экономические пути Азербайджана и Армении радикально разошлись. Ереван не смог построить современную экономику. В свою очередь, Баку принял политику широкого международного сотрудничества и перешел на последние технологии. Он построил новое поколение стратегических энергетических трубопроводов и систематически обновляет свою инфраструктуру.

Это обновление страны принесло дивиденды. К 2010 году добыча нефти в Азербайджане увеличилась в пять раз по сравнению с самыми низкими показателями середины 1999-х. Между тем, азербайджанский ВВП рос, пока полностью не затмил экономику Армении. У любого, кто посетит обе страны сегодня, не останется никаких сомнений о том, какая из них развивается, а какая переживает стагнацию.

Благодаря ветхозаветной важности и большой глобальной диаспоре Армению часто сравнивают с Израилем. Страны объединяет еще и то, что они окружены многочисленными недружественными соседями. Однако, на экономическую сферу эти сравнения не распространяются. В отличие от Армении, Израиль расширил свою экономику и опередил своих соседей несмотря на то, что ему пришлось начинать свой путь с нуля 70 лет назад. Одним из ключевых факторов успеха Израиля стала его способность привлекать внешние прямые инвестиции, которые в 2019 году достигли отметки в 18,2 миллиарда долларов. Зато относительно бедная Армения получила в пять раз больше денег от заробитчан в прошлом году, чем от иностранных инвесторов.

Читайте также"Это будет самоубийство": Путин посоветовал Армении даже не думать об отказе от перемирия с АзербайджаномНе случайно Израиль сегодня стал десятым в мире крупнейшим экспортером передовой военной техники. Армения же полагается на старое российское и советское вооружение. Это неизбежно указывает на контраст экономических подходов обеих стран. Автор отмечает, что недавний военный успех Азербайджана был не только результатом военного прогресса. Он также отражает экономические успехи страны за последние несколько десятилетий.

На первый взгляд, быстрота и всеобъемлющая природа азербайджанского наступления во время шестинедельного конфликта подчеркивает факт, что военное решение до сих пор может успешно менять линию границ. На самом же деле любая военная кампания должна быть подкреплена экономическим преимуществом. В случае Азербайджана, понадобилась четверть века, чтобы усвоить уроки болезненного поражения 1994 года, модернизировать экономику, построить сильную сеть региональных союзов и, наконец, нанести решающий удар в ответ.

"Азербайджанский экономический опыт предлагает важные уроки для Украины. Вместо того, чтобы сосредоточить все внимание на немедленных действиях или неблагоприятном урегулировании через переговоры из слабой позиции, для Украины было бы разумнее направить все силы на модернизацию своей экономики и инфраструктуры. В то же время, украинская власть должна сделать все возможное, чтобы привлечь международные инвестиции и закрепить за страной роль важного игрока в глобальной продуктовой цепи", - говорится в статье.

Украина больше не может в своей долгосрочной стратегии полагаться на таланты, деньги и патриотические чувства украинского населения. Или на тех украинцев, которые работают за границей и присылают домой большие суммы ежегодно. Вместо этого Киев должен установить экономическую модель, привлекательную для международных инвесторов, которые ищут возможности получить выгоду от неиспользованного потенциала Украины. Это послужит основой для более сильного украинского государства.

"Долгосрочный подход особенно важен для Украины. Поскольку есть все основания полагать, что Россия будет в более слабом положении через 20-25 лет. В связи с большими геополитическими изменениями, которые происходят во всей Евразии, а также из-за постепенного отхода глобальной экономики от ископаемого топлива, экономическая модель России, основанная на нефти и газе, уже сейчас выглядит уязвимой. С сокращением экономической диспропорции между странами позиции Украины соответственно начнут укрепляться", - считает автор.

Читайте такжеWashington Post: Война в Нагорном Карабахе вносит пять изменений в линии на картахОценивая результаты армяно-азербайджанской войны, очень важно, чтобы украинские политики заметили долгие годы экономических инноваций и модернизации, которые предшествовали победе Баку. Азербайджанцы смогли извлечь урок из своего травматического Национального поражения и использовать это в свою пользу.

Украина теперь тоже должна использовать такой дальновидный подход в своем противостоянии с Россией. Не нужно спешить с восстановлением контроля над оккупированным Москвой Крымом или Донбассом. Так же не нужно идти на очень дорогие компромиссные решения. Вместо этого украинские лидеры должны воспользоваться азербайджанским опытом и искать способ построить сильную экономику на основе современных технологий и широкого международного сотрудничества. Это может стать основой для консолидации национального возрождения и возвращения украинских регионов, которые сейчас под российской оккупацией.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань