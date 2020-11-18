Киев не может игнорировать три важных для него исхода войны в Нагорном Карабахе.

Азербайджанская победа над Арменией в последних шестинедельной войне, кажется, покончила с патовой ситуацией, которая длилась десятилетиями. Она также изменила геополитический баланс в Южном Кавказе.

Баку взял под свой контроль части Азербайджана, которые были под армянской оккупацией более чем четверть века. При этом России пришлось смириться с реальностью, что влияние Турции в регионе растет. Об этом в статье для Atlantic Council пишет научный сотрудник Института внешней политики в Школе передовых международных исследований Пола Нитце при Университете Джона Хопкинса Тарас Кузьо.

Читайте такжеWashington Post: Война в Нагорном Карабахе вносит пять изменений в линии на картахВосстановление полномасштабного военного противостояния в Азербайджане в конце сентября стало драматическим поворотом в одном из старейших "замороженных" конфликтов на территории бывшего СССР. Курс и результаты этой войны могут предложить некоторые потенциально важные уроки для Украины, которая стала местом последней "маленькой войны", вспыхнувшей на руинах советской империи.

С 2014 года власти в Киеве не смогли найти путь к миру, который бы покончил с шестилетней российской оккупацией на Востоке Украины и вернул Донбасс под украинский контроль. Автор признает, что ситуации в Украине и в Южном Кавказе абсолютно разные. Украинским политикам стоит рассмотреть и обдумать успех Азербайджана.

Наверное, самый очевидный вывод - это то, что постсоветские миротворческие форумы больше не заслуживают доверия. "Минская группа", которая была создана под эгидой ОБСЕ в 1990-х годах для решения конфликта между Арменией и Азербайджаном, потерпела неудачу. Хотя в ней участвовали Россия, Франция и США. После того, как дипломатия провела несколько десятилетий в тупике, военная сила сыграла решающую роль за несколько недель.

По мнению автора, параллели для Украины здесь очевидны. Ведь она и сама участвует в собственном неэффективном Минском процессе. Соглашения, подписанные в столице Беларуси в сентябре 2014 года и феврале 2015-го лидерами Украины, России, Германии и Франции, должны были стать дорожной картой к мирному разрешению конфликта на Донбассе. Зато условия Минских соглашений до сих пор не выполнены полностью.

Читайте такжеРоссийские войска привезли в Нагорный Карабах "Грады" – ReutersПодписанты никогда не вселяли уверенность в перспективе установления мира. Москва использует Минский процесс, чтобы отрицать свое участие в войне и продвигать выдумку, что она якобы лишь "наблюдатель". Между тем, из двух представителей ЕС в процессе Париж особо не скрывает свою заинтересованность в том, что бы как можно скорее нормализовать отношений с Россией.

В Киеве тоже нет больших ожиданий от более широких западных усилий по завершению необъявленной войны с Россией. Украинские политики хорошо помнят, как Запад советовал Украине ни при каких условиях не сопротивляться российскому вторжению в Крым в начале 2014 года. Это вполне соответствовало западному подходу к предыдущим постсоветским конфликтам в Молдове и Грузии. Каждый раз Европа и США хотели "заморозить и забыть" о войнах, которые развязывала Россия. Тем самым они вознаградили Кремль за его готовность устраивать гибридные войны против своих соседей.

Другой ключевой вывод последней войны - это важность геополитических альянсов для стран, которые хотят бороться с давлением России. Победа Азербайджана стала возможной в значительной степени благодаря сильной поддержке Турции. Она стала главным фактором сдерживания, который не позволил России пойти на прямое или косвенное вторжение, чтобы поддержать Армению.

Тесное сотрудничество с Израилем тоже оказалось важным. Азербайджан уже давно считается ближайшим израильским союзником в мусульманском мире. Ценность этого партнерства была очевидной во время последней вспышки войны. Не в последнюю очередь благодаря беспилотникам Израиля, которые были очень эффективными против армянских целей.

Читайте такжеПарламент Турции одобрил отправку военных в АзербайджанЭто должно заставить Украину придать большее значение собственному региональному сотрудничеству. Киев уже поддерживает углубленное партнерство с Анкарой. После турецкого успеха в Южном Кавказе, сотрудничество с Украиной, скорее всего, усилится. Украина и Турция со многих точек зрения естественные союзники. Между двумя Черноморскими соседями нет значительных расхождений во взглядах. И они разделяют общий интерес в сокращении российского регионального влияния. Более того, каждая из стран может предложить комплементарные военные технологии. Лидерская роль Турции в войне беспилотников была подтверждена во время армяно-азербайджанского конфликта. А Украина имеет аэрокосмические разработки, которые Анкара очень хотела бы получить.

Киев уже купил небольшой флот передовых турецких боевых беспилотников. И вполне понятно, почему теперь он хочет приобрести их еще больше. Между тем, продолжаются переговоры о возможном совместном производстве новых моделей в Украине. Украинские инженеры сыграют также ключевую роль в развитии нового поколения турецких крылатых ракет.

Это усиленное сотрудничество в секторе безопасности соответствует ряду двусторонних соглашений, которые в октябре 2020 года в Анкаре подписали президенты Владимир Зеленский и Раджеп Тайип Эрдоган. После последних событий в Азербайджане, Киев захочет продвинуться дальше на этом пути.

Читайте такжеPolitico: Европа снова молча смотрит, как ее границы меняют с помощью войныУкраина может повторить оборонную политику Азербайджана, усилив сотрудничество с Израилем в сфере безопасности. Хотя израильские стратегические отношения с Россией могут помешать, общая история Украины и Израиля могут помочь развить более тесные оборонные связи. Значительная часть населения ближневосточной страны родом из Украины, которая традиционно считается одним из крупных центров европейского иудаизма и остается местом, где размещены многочисленные святыни. Страны также недавно подписали соглашение о свободной торговле, открыв путь для построения более тесных связей.

Последний конфликт в Южном Кавказе был битвой между азербайджанской тактикой 21-го века и армянской армией из 20-го века. И результатом стал разгром. Лучшая военная подготовка, которую дала участница НАТО Турция, и оборудование дали Азербайджану решающее преимущество над силами Армении. Последние полагались на российскую подготовку и обеспечение. Это подчеркивает, что Украине нужно продолжать переход на стандарты НАТО даже несмотря на то, что четкой перспективы получить членство в Альянсе до сих пор нет.

На более широкой международной арене война на Кавказе сильно подорвала доверие к России как к надежному союзнику. На протяжении последних недель армяне поняли из горького опыта, что на вмешательство Москвы не всегда можно положиться. Хотя в Ереване ожидали, что Россия не позволит Азербайджану решить все военной силой.

Читайте такжеAtlantic Council: Украину должен пугать успех Путина в Нагорном КарабахеВладимир Путин пытается подчеркнуть свою роль в подписании мира между Арменией и Азербайджаном. Но этим нельзя замаскировать тот факт, что война стала переломным моментом, в котором Кремль потерял влияние на пространстве бывшего СССР. Москва молча приняла присутствие Турции в Южном Кавказе, где раньше она не мирилась ни с какими соперниками. Этот сдвиг в геополитическом балансе сил не останется незамеченным в Киеве. Многие сторонники Кремля в оккупированных Донецке и Луганске могут тоже подумать, разумно ли так сильно полагаться на верность России.

Успех Баку не дает Киеву четкий сценарий для военного возвращения под контроль оккупированных Москвой частей Донбасса. В конце концов, российские гибридные силы на востоке Украины мощнее, чем армия Армении. Их также поддерживают значительные российские войска у границы.

Вместе с тем, армяно-азербайджанская война была знаковой. Она разоблачила неэффективности постсоветской миротворческой дипломатии, поставила под сомнение надежность российских гарантий и одновременно продемонстрировала важность регионального партнерства в сфере безопасности и ценность военных инноваций. Все это те годы, которые Украина не может игнорировать.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань