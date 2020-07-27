New York Times: Война в Украине разоблачает много неудобных вопросов в борьбе с фейками

Скандал вокруг организации StopFake указывает на то, насколько трудно сохранять беспристрастность в разгар кровопролития.

Facebook нанял украинскую группу, которая борется с дезинформацией России, чтобы отмечать сообщения с обманом. Но критики говорят, что эта проверка фактов превратилась в активизм.

Об этом пишет New York Times. Чтобы лучше понять сложность контроля дезинформации в сети, можно рассмотреть небольшую группу из Украины StopFake, которая этим занимается. В этом году Facebook нанял StopFake для борьбы с распространением российской пропаганды и других фальшивых новостей в украинском сегменте социальной сети. Группа, как и все другие подрядчики, которых американская компания наняла для проверки фактов, подписала обязательство быть беспристрастным и не сосредотачивать свои проверки "на любой из сторон". Но на протяжении последних недель StopFake боролась с обвинениями в связях с украинскими правыми радикалами, а также в предвзятой работе.

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Этот эпизод поднял сложные вопросы для Facebook о том, кому он позволяет отделять правду от лжи. И кого можно считать нейтральным контроллером фактов в стране, в которой идет война.

"Они наделяют эти организации и этих людей возможностью определять, какая информация, точка зрения и какие формы коммуникации законные или незаконные. Вопрос в том, заслуживают ли эти люди наше доверие?" - сказал глава украинского отделения американской правозащитной организации Freedom House Мэтью Шааф.

Украинский сайт "Заборона" опубликовал статью в этом месяце с фотографиями, на которых член группы StopFake встречается с людьми из националистических кругов. Среди них был и музыкант-радикал, который в своих песнях отрицает Холокост. StopFake отрицает связи с правыми радикалами и свою предвзятость. В организации назвали статью "Забороны" частью кампании клеветнических "информационных атак".

Редактор "Забороны" Екатерина Сергацкова сказала, что уехала из Украины после того, как получила угрозы убийства. StopFake осудил угрозы. В Facebook некоторые критики Сергацковой безосновательно стали обвинять ее в том, что она агент Кремля. Этот украинский эпизод указывает на высокие ставки, с которыми американская социальная сеть имеет дело, когда борется с дезинформацией в горячих геополитических точках мира.

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Facebook критиковали за то, что он не остановил распространение фальшивок во время президентской кампании в США в 2016 году. После этого социальная сеть решила избежать роли арбитра правды, создав программу проверки фактов третьей стороной. Программа охватывает более 50 организаций, которые проверяют факты более чем на 40 языках. Среди них есть крупные информационные агентства, такие как Agence France-Presse и Reuters, а также маленькие группы вроде StopFake.

Главный редактор последней Евгений Федченко отказался давать комментарий New York Times. Другим СМИ он сказал, что планирует подать судебный иск, чтобы защитить репутацию StopFake. В электронном письме он пояснил журналистам, что "наша команда юристов советует нам воздержаться от общения со СМИ до слушания в суде". Facebook в письменном заявлении подчеркнул, что все подрядчики компании по проверке фактов выполняют "Кодекс принципов честности и непредвзятости при проверке фактов". Директор Международной сети проверки фактов в Институте медиа-исследований Пойнтера Байбарс Орсек, чья организация администрирует этот кодекс, сказал New York Times, что сейчас проводится "внутренняя оценка" StopFake в контексте событий после публикации "Забороны". Орсек заверил, что его организация серьезно относится к сообщениям о связи с правыми радикалами. При этом он признал, что непредвзятости трудно достичь во время вооруженных конфликтов наподобие того, который продолжается в Украине.

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"Они работают в стране, где практически до сих пор продолжается война с Россией", - сказал Орсек о StopFake.

"Это тот вопрос, с которым нам тоже трудно разобраться: как проводить беспристрастную проверку фактов, если танки на ваших улицах?" - добавил он.

У многих стран Европы возникли проблемы с правыми радикальными группами. Но критики утверждают, что к таким группам в Украине относятся снисходительно из-за того, что у них общий враг с украинским интеллектуальным истеблишментом - Россия. Утверждение, что у Украины есть проблемы с правыми радикалами, усиливается и искажается российской государственной пропагандой, которая часто ложно называет украинскую прозападную революцию в 2014 году "фашистским переворотом".

Смертельные бои между армией Украины и российскими силами продолжаются на востоке страны. И пропаганда годами была ключевым инструментом для Кремля в его попытках удержать Украину на своей орбите. Дебаты об отношении к правым радикалам вышли на передний план после того, как "Заборона" опубликовала статью, в которой говорилось о предвзятости StopFake. Среди доказательств в подтверждение были фото, на которых ведущий англоязычной программы StopFake о российской дезинформации Марко Супрун встречается с двумя украинскими националистическими музыкантами в 2017 году. Один из них - Арсений Билодуб. Среди его песен есть композиции с названиями "Герои белой расы" и "Шесть миллионов слов лжи", в которой отрицается Холокост.

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Антон Шеховцов из Университета Вены, который исследует правые радикальные движения в Европе, сказал, что не считает саму StopFake правой радикальной организацией. Однако, он отметил, что сомневается в беспристрастности группы. В StopFake заявили, что "Заборона" использует "фальшивую вину через ассоциацию", выставляя фото, как доказательство связей Супруна с радикалами.

"Он также фотографировался с раввином Яковом Блайхом. Но это не делает его членом синагоги", - отметили в StopFake в ответ на размещение статьи "Забороны" в сети. Также в организации заверили, что Супрун не принимает участия в "совместном с Facebook проекте проверки фактов".

Human Rights Watch и Комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Сергацковой. Украинские СМИ включая StopFake подписали открытое письмо, которое осуждает угрозы. Украинская полиция не ответила на запросы New York Times о комментарии.

На сайте StopFake указано, что за время сотрудничества организации с Facebook в апреле она провела 200 проверок сообщений и статей на русском и украинском языках. Много проверок не имели политического характера и касались пандемии коронавируса. Меньшее количество проверенных сообщений касались украинской национальной идентичности. В основном объекты проверок были созвучными с пророссийскими утверждениями.

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В одном из случаев StopFake опроверг утверждение пользователей Facebook, что большинство украинцев праздновали 9 мая, советский День победы над нацистской Германией. В другом StopFake проверили интервью пророссийского комментатора, которое было опубликовано с заголовком: "Украина - руссский народ". Когда пользователи Facebook пытались распространить эту статью, они видели предупреждение: "Это сообщение содержит фальшивую информацию". Если пользователи нажимали на кнопку "Разместить все равно", статья обозначалась серым цветом, надписью "Фальшивая информация" и ссылкой на StopFake. В оригинальной сомнительной статьи комментатор утверждал, что в Украине "много русских людей". StopeFake ссылается на опрос, в котором 90% украинцев назвали себя этническими украинцами.

Утверждение, что "украинцы - это русские", часто повторяется в российской дезинформации. Об этом сказала научный сотрудник Центра международных исследований Вудро Вилсона Нина Янкович, которая недавно опубликовала книгу о российской пропаганде. Она отметила, что это точка зрения, "в которую верят также многие россияне и некоторые украинцы". Это поднимает вопрос, на который Facebook не имеет ответа.

"Нужно ли проверять на соответствие фактам точку зрения?" - сказала Янкович.

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Максим Скубенко, возглавляющий организацию VoxCeck, которая тоже стала партнером Facebook в проверке фактов, сказал, что держится подальше от вопросов национальной идентичности.

"В некоторых случаях невозможно проверить это на основе фактов. Поэтому нужно писать, что это ваша личная точка зрения", - пояснил он.

По словам философа и редактора журнала World Ukraine Владимира Ермоленко, StopFake, как и многие украинцы, "пытаются найти компромисс между либеральными и патриотическими ценностями". Для этого StopFake пытается сломать давнюю историю российской пропаганды в Украине.

"Это демонтаж мифов в придачу к проверкам фактов", - пояснил он.

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